Победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская подготовила приятный сюрприз для своих поклонников
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм женщина опубликовала рецепт простого новогоднего десерта «Плавающий остров», который каждый сможет приготовить дома.
«Друзья, приготовьте этот десерт для всей семьи, это легко и просто, но при этом так вкусно", - отметила Лиза.
Для приготовления крема вам понадобится:
- 300 мл сливок (30-35%),
- 300 мл молока,
- 1/2 стручка ванили,
- 100 г желтка,
- 40 г сахара.
Взбиваем в сотейнике желтки и сахар. Отправляем туда же молоко, сливки, ваниль и перемешиваем все венчиком. На среднем огне при постоянном помешивании варим будущий крем до появления первых пузырьков. Важно не дать крему закипеть. Крем нужно процедить через сито. Накрываем крем пленкой и отправляем в холодильник на несколько часов.
Для меренги вам понадобится:
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- 150 г белка,
- 100 г сахара,
- цедра 1-го лимона,
- 1 ч.л. лимонного сока.
Трем на мелкой терке лимон, отправляем к цедре белок, лимонный фреш и сахар. Ставим на паровую баню и доводим массу до растворения сахара, медленно помешивая. Готовую смесь процеживаем через сито, после чего ее надо взбить миксером.
Когда все готово, выкладываем на тарелку крем, а сверху меренгу. Украсить можно ягодами и орехами.
В комментариях Глинской оставили массу приятных слов.
«Обожаю ваш канал и рецепты! Это гарантия, что все легко приготовить и будет отличный результат», «Волшебный, новогодний подарок, вы нам подарили», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».
Как сообщала Politeka, Глинская раскрыла рецепт нежного творожного десерта со "слезами ангела": "Съедается сразу".
Также Politeka писала, что Глинская раскрыла рецепт пирожных родом из детства: "Воздушное и супернежное".