Переможниця і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Єлизавета Глинська пробудила апетит десертом, який обожнюють і дорослі, і діти
Як передає Politeka.net, зірка показала користувачам у своєму мікроблозі в Instagram, як приготувати безе з кремом.
"Дуже красиве повітряне і суперніжне тістечко з вершковим смаком і кремом "Шарлотт"😋", - так описала ці ласощі кулінар.
Приготування безе складається з декількох етапів. Для початку потрібно зробити швейцарську меренгу. Знадобитися:
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90 г білка
90 г цукру
90 г цукрової пудри
Увімкніть духовку на 90С з конвекцією. Змішайте білок з цукром і цукровою пудрою, поставте на парову баню, потримайте, щоб цукор розчинився. Збийте масу до стійких піків. Відсадіть меренгу за допомогою кондитерського мішка з насадкою "закрита зірка" діаметром 8 мм. відправте в духовку на 1,5 години.
І крем "Шарлотт", для якого потрібно:
100 мл молока
50 г яйця
100 г цукру
1,3 стручка ванілі
150 г вершкового масла
Змішайте молоко, цукор і яйце і поставте на невеликий вогонь. При постійному помішуванні доведіть до кипіння. Накрийте плівкою в контакт, залиште остигати. Збийте вершкове масло до пишності, додайте порціями основу для крему, знову збийте. Перекладіть крем в кондитерський мішок з насадкою "закрита зірка".
Зберіть тістечка. Відсадіть крем на одну половинку безе, накрийте зверху другою.
Користувачі залишилися в повному захваті:
"Це дитячі обожашки, а ми дорослі дивлячись на них надихаємося на такі подвиги, які ви нам демонструєте. Спасибі Вам Ліза!!!"
"Мої улюблені, з дитинства, ми їх називали "повітряне". Спасибі велике, Ліза!!!"
Нагадаємо, що Глинська поділилася рецептом незвичайного торта:"з ніжним цитрусовим кремом".
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