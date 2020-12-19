Переможниця і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Єлизавета Глинська пробудила апетит десертом, який обожнюють і дорослі, і діти

Як передає Politeka.net, зірка показала користувачам у своєму мікроблозі в Instagram, як приготувати безе з кремом.

"Дуже красиве повітряне і суперніжне тістечко з вершковим смаком і кремом "Шарлотт"😋", - так описала ці ласощі кулінар.

Приготування безе складається з декількох етапів. Для початку потрібно зробити швейцарську меренгу. Знадобитися:

90 г білка

90 г цукру

90 г цукрової пудри

Увімкніть духовку на 90С з конвекцією. Змішайте білок з цукром і цукровою пудрою, поставте на парову баню, потримайте, щоб цукор розчинився. Збийте масу до стійких піків. Відсадіть меренгу за допомогою кондитерського мішка з насадкою "закрита зірка" діаметром 8 мм. відправте в духовку на 1,5 години.

І крем "Шарлотт", для якого потрібно:

100 мл молока

50 г яйця

100 г цукру

1,3 стручка ванілі

150 г вершкового масла

Змішайте молоко, цукор і яйце і поставте на невеликий вогонь. При постійному помішуванні доведіть до кипіння. Накрийте плівкою в контакт, залиште остигати. Збийте вершкове масло до пишності, додайте порціями основу для крему, знову збийте. Перекладіть крем в кондитерський мішок з насадкою "закрита зірка".

Зберіть тістечка. Відсадіть крем на одну половинку безе, накрийте зверху другою.

Користувачі залишилися в повному захваті:

"Це дитячі обожашки, а ми дорослі дивлячись на них надихаємося на такі подвиги, які ви нам демонструєте. Спасибі Вам Ліза!!!"

"Мої улюблені, з дитинства, ми їх називали "повітряне". Спасибі велике, Ліза!!!"

Нагадаємо, що Глинська поділилася рецептом незвичайного торта:"з ніжним цитрусовим кремом".

Як повідомляла Politeka, Глинська поділилася рецептом чарівного новорічного десерту:»з одним секретним інгредієнтом".

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