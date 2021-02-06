Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская порадовала аппетитным рецептом
Звезда часто делится рецептами и секретами приготовления, которые могут пригодиться любой хозяйке, передает Politeka.net.
В этот раз Глинская разместила на Ютуб-канале подробный рецепт ягодной шарлотки. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
"Думаете, зима - не время для ягодного пирога?🍒Очень даже время😉 Давайте приготовим к чаю шарлотку с ягодами - вкусную и по-домашнему уютную🍰", - написала Лиза.
Ягодная начинка:
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- 100 гр вишни без косточки (1/2 стакана объемом 250 мл, замороженной);
- 50 гр черники (1/4 стакана объемом 250 мл, замороженной);
- 100 гр клубники (2/3 стакана объемом 250 мл, замороженной);
- 30 гр сахара (1,5 ст. л.);
- 10 гр кукурузного крахмала (1 ч. л. с горкой).
Смешать сахар и кукурузный крахмал, добавить размороженные ягоды, перемешать.
Довести смесь до кипения, постоянно помешивая.
Бисквит (на форму диаметром 26 см):
- 100 гр желтка (5 шт.);
- 50 гр сахара (2 ст. л. с горкой, к желтку);
- 150 гр белка (5 шт.);
- 100 гр сахара (4 ст. л. с горкой, к белку);
- 130 гр муки (5 ст. л. с горкой).
Разогреть духовку до 170 градусов. Взбить отдельно желтки с сахаром и белки с сахаром.
Соединить взбитые желтки и белки, вмешайте муку небольшими порциями.
На дно форму постелить пергамент, а борта смазать растопленным сливочным маслом и посыпать мукой.
Выложить на дно формы тонкий слой теста, а сверху - ягодную начинку, закрыть начинку сверху тестом.
Выпекать пирог около 40 минут.
Дать шарлотке остыть, снять форму и посыпать сверху сахарной пудрой.
"Спасибо, Лиза! Как всегда вкусно, просто и главное, позитивно!", - написал один из поклонников.
Напомним, что Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».
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