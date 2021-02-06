Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская порадовала аппетитным рецептом

Звезда часто делится рецептами и секретами приготовления, которые могут пригодиться любой хозяйке, передает Politeka.net.

В этот раз Глинская разместила на Ютуб-канале подробный рецепт ягодной шарлотки. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Думаете, зима - не время для ягодного пирога?🍒Очень даже время😉 Давайте приготовим к чаю шарлотку с ягодами - вкусную и по-домашнему уютную🍰", - написала Лиза.

Ягодная начинка:

100 гр вишни без косточки (1/2 стакана объемом 250 мл, замороженной);

50 гр черники (1/4 стакана объемом 250 мл, замороженной);

100 гр клубники (2/3 стакана объемом 250 мл, замороженной);

30 гр сахара (1,5 ст. л.);

10 гр кукурузного крахмала (1 ч. л. с горкой).

Смешать сахар и кукурузный крахмал, добавить размороженные ягоды, перемешать.

Довести смесь до кипения, постоянно помешивая.

Бисквит (на форму диаметром 26 см):

100 гр желтка (5 шт.);

50 гр сахара (2 ст. л. с горкой, к желтку);

150 гр белка (5 шт.);

100 гр сахара (4 ст. л. с горкой, к белку);

130 гр муки (5 ст. л. с горкой).

Разогреть духовку до 170 градусов. Взбить отдельно желтки с сахаром и белки с сахаром.

Соединить взбитые желтки и белки, вмешайте муку небольшими порциями.

На дно форму постелить пергамент, а борта смазать растопленным сливочным маслом и посыпать мукой.

Выложить на дно формы тонкий слой теста, а сверху - ягодную начинку, закрыть начинку сверху тестом.

Выпекать пирог около 40 минут.

Дать шарлотке остыть, снять форму и посыпать сверху сахарной пудрой.

"Спасибо, Лиза! Как всегда вкусно, просто и главное, позитивно!", - написал один из поклонников.

Напомним, что Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».

Как сообщала Politeka, победительница "Мастер Шеф" Глинская поделилась новогодним рецептом мяса с овощами: "Невероятно вкусно!"

Также Politeka писала, что Глинская раскрыла рецепт пирожных родом из детства: "Воздушное и супернежное".