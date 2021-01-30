Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская порадовала новым рецептом

Звезда рассказала, как приготовить вкуснейший пирог из цитрусовых, передает Politeka.net. Именно зимой такое лакомство актуально, как никогда. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Итак, рецепт "Мандаринового пирога" таков:

Песочная основа:

100 гр муки (4 ст. л. с горкой);

50 гр сливочного масла (холодного, жирность 82%);

40 гр желтка (2 шт.);

30 гр сахара (1,5 ст. л.);

3 гр разрыхлителя (0,5 ч. л.);

соль (щепотка).

Смешать желток с сахаром, а муку с разрыхлителем и солью. Натереть масло на терке в муку, добавить желтки с сахаром и замесите тесто. Обернуть тесто пищевой пленкой и поставить в холодильник на 10-15 минут.

Сметанная заливка:

100 гр сметаны (4 ст. л., жирность 20-25%) ;

30 гр сахара (1,5 ст. л.);

5 гр кукурузного крахмала (0,5 ч. л., или муки);

50 гр яйца (1 шт.);

цедра мандарина.

Снять цедру с мандарина, добавить яйцо, сахар, перемешать.

Добавить кукурузный крахмал и сметану, перемешать.

Сформировать пирог:

Разогреть духовку до 180 градусов, тесто из холодильника выложить в намасленную форму диаметром 20 см, сформировать бортики.

Вылить заливку на тесто и выпекать 20-25 минут.

Достать пирог, дать немного остыть.

Мандариновый мармелад:

5 мандарин 50 гр сахара (2 ст. л. с горкой);

50 мл воды (3 ст. л.);

100 мл мандаринового фреша (0,4 стакана объемом 250 мл);

6 г желатина (1 ч. л. с горкой) + 30 мл воды (1,5 ст. л.).

Мандариновый мармелад:

Почистить мандарин и разделить на дольки. Дольки очистить от белых волокон, и каждую надрезать изнутри, а также убрать косточки.

Смешать воду, мандариновый сок и сахар.

Добавить мандариновые дольки и поставить на плиту. Когда закипит, уменьшить огонь и проварить 15 минут.

Замочить желатин водой, перемешать, оставить набухать на 10-15 минут, а потом отправить его в сироп с мандаринами, перемешать.

Украсить пирог:

Выложить дольки мандарина поверх пирога, убрать сироп с соком в холодильник на 10-15 минут, а позже полить пирог. Затем отправить пирог в холодильник на 2-3 часа.

"Это идеальное сочетание вкуса", - написал один из поклонников.

Напомним, что Глинская поделилась рецептом волшебного новогоднего десерта: «С одним секретным ингредиентом».

Как сообщала Politeka, победительница "Мастер Шеф" Глинская поделилась новогодним рецептом мяса с овощами: "Невероятно вкусно!"

Также Politeka писала, что Глинская раскрыла рецепт пирожных родом из детства: "Воздушное и супернежное".