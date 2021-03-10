Судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский рассказал о своих принципах работы

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм он опубликовал фото и развернутый пост.

«Как найти общий язык с партнером по делу? Мне приходилось сотрудничать с кучей людей, поэтому я могу выделить несколько главных моментов, которые точно помогут вам в будущем.

Как найти общий язык?

- С самого начала четко установить границы и сферы ответственности. Дружба-дружбой, но мы имеем общую цель: хороший результат.

- Говорить. Все можно решить через диалог, но отнюдь не через умолчание. Лучше 500 раз обсудить то, что не нравится, чем просто выражать свое неаргументированное «фе».

- Корректировать свой вектор движения в процессе вашей работы. Вам могут прийти в голову новые идеи. Не стесняйтесь предлагать и генерировать идеи», - поделился своим опытом шеф-повар.

В комментариях звезде «Мастер Шеф» оставили массу приятных отзывов.

«С вашей улыбкой, Владимир, я думаю, вы можете с каждым найти общий язык», «Да, вы правы, в команде важен дух, цели, важно общение, и понимать что все мы разные и важные, избегать критики», «Очень метко сказано!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что пост Ярославского появился сразу после того, как в сети поползли слухи о его романе с коллегой Ольгой Мартыновской.

Напомним, что судья "Мастер Шеф" Ярославский раскрыл секрет вкусного домашнего майонеза: "Рецепт сделан одной рукой".

Как сообщала Politeka, судей «Мастер Шеф» Ярославского и Мартыновскую заподозрили в романе, в сети ахнули: «Скоро и свадьбу сыграете!».

Также Politeka писала, что Ярославский и Мартыновская из «Мастер Шеф» пошалили на кухне, закончилось танцами на столе: «Сладкая парочка».