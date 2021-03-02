Судді "Майстер Шеф" Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська влаштували запальні танці на кухні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ярославський опублікував кумедне відео зі зйомок. На змонтованому ролику Ольга і Володимир знатно побешкетували. Вони танцювали, дуріли, били один одного жартома по «п'ятій точці». В кінці Ярославський і зовсім заліз на стіл, кривляючись і сміючись. Відео вийшло неймовірно атмосферним.

"Не сприймайте дуже серйозно це відео - насправді це ми розігрувалися вранці, щоб бути в гарному настрої) а взагалі готуємо. Бомбу разом! Буде пушка-ракета", - підписав Ярославський відео.

У коментарях парочці залишили масу приємних відгуків.

"Весело", "Вогонь. Готові тіктокери", "І це Володимир якого всі бояться", "Якщо відносини, то тільки такі", "солодка парочка", "Круті, позитивні просто супер. Відео бомба», "Ну молодці, веселуни", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Ольга Мартиновська у себе в Instagram теж опублікувала це відео. Вона проанонсувала шанувальникам, що разом з Ярославським «запускає ракету». Ймовірно, мова йде про спільний проект. Раніше вона вже заявляла, що у них з Володимиром буде «спільна дитина».

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