Судді "Майстер Шеф" Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська влаштували запальні танці на кухні
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Ярославський опублікував кумедне відео зі зйомок. На змонтованому ролику Ольга і Володимир знатно побешкетували. Вони танцювали, дуріли, били один одного жартома по «п'ятій точці». В кінці Ярославський і зовсім заліз на стіл, кривляючись і сміючись. Відео вийшло неймовірно атмосферним.
"Не сприймайте дуже серйозно це відео - насправді це ми розігрувалися вранці, щоб бути в гарному настрої) а взагалі готуємо. Бомбу разом! Буде пушка-ракета", - підписав Ярославський відео.
У коментарях парочці залишили масу приємних відгуків.
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"Весело", "Вогонь. Готові тіктокери", "І це Володимир якого всі бояться", "Якщо відносини, то тільки такі", "солодка парочка", "Круті, позитивні просто супер. Відео бомба», "Ну молодці, веселуни", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що Ольга Мартиновська у себе в Instagram теж опублікувала це відео. Вона проанонсувала шанувальникам, що разом з Ярославським «запускає ракету». Ймовірно, мова йде про спільний проект. Раніше вона вже заявляла, що у них з Володимиром буде «спільна дитина».
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