Свіжа порція нового сезону кулінарного шоу "МастерШеф. Професіонали-3" відбулася 20 лютого, на каналі СТБ.

На третьому випуску програми двадцятку професійних кухарів чекав іспит на логіку. Після того як учасники розділилися на команди та визначили капітанів, їм необхідно було виконати завдання, пише Politeka.net.

У першому турі синя команда вгадала дві страви, жовта одна, а у червоних і зелених судді взагалі не прийняли жодної страви.

Друге випробування проводилося вперше на шоу. Судді викликали учасників на дуель. Кращою в конкурсі стала жовта команда.

В результаті в черзі на виліт в чорних фартухах опинилися Леонід, ігор, Віталій, Радек, і Володимир.

На Битві чорних фартухів потрібно було готувати солодощі. Єдиним, хто не впорався із завданням, став Володимир Юрін з Луцька, його начинка не застигла в цукерці "Київ Вечірній". Він залишив проєкт.

У мережі бурхливо обговорюють вихід Володимира, через те, що перед тим, як готувати десерт він порадився з кондитером зі своєї команди, Лілією:

"Я б кондитера замість нього вигнала 😠", "Ура, так йому і треба!", "Шкода😢 Несподівано. Приємний хлопець. Удачі йому Шкода хлопця"," довірився" кондитеру "за підсумком пішов🙄", " до останнього думала, що залишать його. Цукерка була реально складна 🤨", " Шкода. Він мені подобався. Думала в цьому випуску вболівати за нього. Пішов через те що повністю довірився некомпетентній людині. Хлопців, довіряйте тільки собі. Нехай навіть ви зробите помилку. Але зате ця помилка буде ваша.", "Це ж треба ще й сказав, довірюся кондитеру😅 😅 😅", " чесно, як для професіоналів він не дотягував.".

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