Ресторатор и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво разбередил сердца неожиданным откровением
Как передает Politeka.net, 49-летний шеф-повар опубликовал ряд новых фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показал город, который для него является особенным.
Так, Хименес-Браво, пустивший уже корни в Украине, решил некоторое время погостить на родине, а именно в Колумбии. В столице Боготе на Эктора нахлынули теплые воспоминания о детстве. Прославленный кулинар признался, что родной город - навсегда в его сердце.
На одном из фото Хименес-Браво позировал на Площади Боливара в Боготе, окруженный стаей голубей. На другом - в аккуратном садике с причудливыми растениями, и на третьем - похвастался кулинарным шедевром - салатом в бокале.
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"Когда во взрослом возрасте возвращаешься в то место, в котором вырос, то все ощущается по-другому! Даже воздух какой-то особенный 💙 Еда по вкусу другая, улицы кажутся маленькими, а тебе будто вновь 10 лет. Расскажите, какому городу принадлежит Ваше сердце? ⬇️", - говорится в собщении.
Пользователи согласились с Эктором, прокомментировав увиденное:
"Все верно! Место, где родился и вырос, самое родное, туда хочется возвращаться всегда!😊🌹"
"100%, когда приезжаю в родной город и иду дорогой, которой ходила в сад, школу, на душе непередаваемые эмоции. Тепло и трепетно❤️"
"Боже, какой мужчина😍👍"
"Это очень трогательно, потому что мы частица родной земли, ее детище, она нас любит и вдохновляет, окутывает и захватывает. ♥ ️🌹😍"
"Голубей так много как в Риме или Стамбуле (хотя там даже чайки есть) Хорошая архитектура здания на заднем фоне🙌🏛️"
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