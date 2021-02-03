Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво похвастался своими танцами

48-летний кулинар разместил несколько видео на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

Похоже, известный ресторатор решил показать, что хорош не только кулинарном деле.

«Танцы - классный способ поднять себе настроение. Поэтому я танцую всегда и везде: дома, на работе, в машине, даже в душе», - рассказал судья шоу "Мастер Шеф".

Эктор энергично двигался под музыку. На одном из видео он даже повернулся к зрителям спиной и потряс ягодицами. Также ресторатор задействовал и свою собачку, хотя показал ее не с лучшей стороны.

Отметим, мнения пользователей Сети относительно увиденного разделись. Кто-то возмущается и считает, что Эктор занимается не тоем, чем нужно. В то же время другие восхищаются им и даже зовут на шоу «Танці з зірками».

«Что с тобой Эктор?», «Эктор, что ты делаешь?», «Не тем, что нужно занимается, как-то не для него», «Эктор уже не тот», «Он знает, как нам поднять настроение», «Ай, класс», «У вас, хорошо получается», «Ого, ничего себе, шалунишка», «Эктор, хотелось бы увидеть вас в «танцах со звездами», - пишут в комментариях.

Напомним, судья шоу "Мастер Шеф" Хименес-Браво расстегнул джинсы и пошалил на камеру.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" удивил необычной внешностью на детском фото: "Вау!"

Также Politeka писала, что полностью раздетый Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" пошел по стопам Тарзана: «Что делает карантин с людьми»