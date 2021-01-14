Известный ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво знает, как удивлять своих фанатов

Неожиданное фото он опубликовал в своем Instagram.

Так, Эктор Хименес-Браво решил опубликовать детское фото по случаю своего 49-летия.

По его словам, для него самая главная награда, когда он видит улыбки своих родных.

"Также я благодарен и Вам, ведь с Вами с каждым днем я становлюсь более искренним и открытым! Вы мотивируете меня становиться лучше и покорять новые вершины. Спасибо каждому за теплые слова и пожелания да и за негативные комментарии - тоже спасибо! Они учат меня быть терпимым и любящим. Ну что? С Днем Рождения меня", - подписал популярный ресторатор архивное фото в своем микроблоге.

На фотографии можно увидеть маленького Эктора с длинными волосами, который рыдал и не хотел фотографироваться. И именно такой внешностью он удивил поклонников, которые оставили десятки необычных комментариев под заметке.

"С днем рождения! Желаю вдохновения и новых свершений!", "Фото огонь", "Искренние поздравления", "Поздравляю! вдохновения вам ,верных друзей и родных,безграничной любви", "Пуся славный", " Мои поздравления! Согласно церковного календаря, Вас надо чтобы звали Василий", "С Днем Рождения, Эктор! Спасибо Вам за то, что вы есть, за ваше творчество и мастерство, всего вам наилучшего! Любим Вас всем сердцем!", "Какой забавный", "Вау!" - написали они под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Эктор Хименес-Браво пошел по стопам Тарзана и полностью разделся в кадре.

Эктор показал фото, на котором изображен лежа в постели абсолютно голым. Он закинул руки за голову, чтобы подчеркнуть накачанные бицепсы, и мечтательно смотрит в сторону.

Отметим, Эктор и раньше любил хвастаться своей фигурой, но такое откровенное фото появилось на его странице впервые.

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