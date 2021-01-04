Ресторатор и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво вызвал бурю эмоций у публики

Как передает Politeka.net, 48-летний шеф-повар опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал в пикантном виде.

Раздетый Эктор нежился в постели, прикрывшись пледом. К себе ресторатор прижимал свою любимицу - собачку по кличке Лупита. Он нежно ее обнял и с улыбкой посмотрел в камеру. Довольная Лупита аж разомлела на руках у хозяина.

"Пора возвращаться к работе после громких праздников 🎄Важко перестроить свой график и покинуть пределы кровати 🛌 Расскажите о Ваших личных секретах, как переключиться на рабочее настроение? 🙈", - попросил совета Хименес-Браво.

Одни пользователи пришли в восторг, позавидовав песику. Другие посоветовали неженатому шеф-повару обзавестись семьей.

"Я об этом даже не задумываюсь, встала и пошла😊А Лупита счастливица...🔥🔥🔥"

"Классная у вас подружка, Эктор😊😍🥰"

"Это же секрет и у каждого свой. ❤️"

"Просто работать все праздники 😂"

"Главное долго об этом не думать, глазки открылись - ножки побежали 🤣"

"Где девушка Эктор 😂"

"Кто фоткает?))))"

"Жену надо!"

"Жениться, завести детей и порядок! И Лупиту на второй план"

Как известно, что касается личной жизни, то Эктор старается не афишировать, с кем встречается. Как-то в одном из интервью он рассказал, что у него было только три возлюбленных. В частности, третьей любовью Хименес-Браво стала уроженка Украины Анна Тягун. Однако, пара рассталась несколько лет назад, не выдавая причин разрыва.

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