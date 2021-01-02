Ресторатор и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво "спас" украинцев несложным рецептом после Нового года

Как передает Politeka.net, прославленный кулинар опубликовал свежие фото и пошаговый рецепт в своем микроблоге в Инстаграм.

Так, речь о колумбийском супе ахиако. Однако, сложное для украинцев в нем только название - само приготовление похоже на наши традиционные первые блюда. Этот спасительный суп - как раз то, что доктор прописал после новогоднего застолья.

"В первые дни года мы все впадаем в майонезную кому. У меня есть замечательный рецепт супа из Колумбии, который возобновит водный баланс и вернет силу и энергию... По традиции 1-го или 2-го января вся семья собирается и отправляется на берег реки, чтобы сварить суп на костре 🔥", - поделился в подписи Хименес-Браво.

Для супа понадобятся:

2 большие куриные грудки, с костями и кожицей

1 большой лук

5 зубчиков чеснока

1 ст.л. крупной соли

1 ст.л. молотого перца

2 ст.л. оливкового масла

4 стакана куриного бульона

0,5 кг картофеля

1,5 стакана замороженных ядер кукурузы

1 пучок кинзы, со стеблями (хорошо промыть и перевязать)

1 пучок зеленого лука (промыть и перевязать)

2 ст.л. сушеного орегано

2 авокадо (без косточек, очищенных от кожуры и тонко нарезанных)

1/2 стакана сметаны или крем-сыра

1/2 стакана измельченных листьев кинзы

2 ст. л. каперсов (измельченных).

Приготовление:

Поместите курицу в стеклянную или керамическую посуду. Сверху лук, чеснок, соль и перец.

Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 8 - 24 часов. Курица должна хорошо промариноваться.

Нагрейте оливковое масло в тяжелой посуде с крышкой на среднем огне.

Добавьте курицу с ее маринадом и подрумяньте каждую сторону, примерно 6 минут.

Налейте бульон и сделайте огонь посильнее.

Когда смесь закипит, убавьте огонь до средне-слабого, затем накройте крышкой и тушите 30 минут, пока курица не станет мягкой.

Затем курицу вытащить из бульона. Когда мясо остынет, снять его с костей, а также выбросить кожицу. Само мясо нарезать или порвать на волокна.

Поместите картофель в котел с остатками жидкости. Накройте крышкой и варите около 5 минут.

Добавьте кукурузу, кинзу, зеленый лук и орегано. Тушите 20 минут или пока картофель не станет мягким, но не пережаренным.

Выньте кинзу и зеленый лук, а курицу верните в емкость. Тушите еще несколько минут, пока курица не прогреется.

Подавать с авокадо, сметаной и зеленью.

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