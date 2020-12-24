Судья популярного кулинарного шоу "МастерШеф", ресторатор Эктор Хименес-Браво показал, как поддерживает себя в отличной физической форме

На своей странице в Instagram он показал, как занимается в тренировки в тренажерном зале, передает Politeka.net.

Эктор Хименес-Браво внимательно следит за своим внешним видом и формой. Ресторатор активно занимается спортом и прибегает к косметологическим процедурам. Результаты таких мер радует не только самого кулинара, но и его подписчиков, которые время от времени имеют возможность любоваться подтянутой фигурой звезды.

На этот раз Эктор решил показать, на каких тренажерах он занимается. Кадры с зала он выложил в «Сторис».

"Мой заряд на целый день", - написал Эктор и пограл мышцами на камеру.

Отметим, ранее судье «Мастер Шеф» рассказывал, что начал активно заниматься спортом еще года назад и теперь не представляет, как без него обходится раньше, занятия стали неотъемлемой частью его жизни.

Также Эктор Хименес-Браво утверждает, что может есть все, что захочет, при этом остается в форме и получает море позитивной энергии. Это стало возможным благодаря регулярным тренировкам.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился бесценными советами, как все успеть перед Новым годом: "Думаете невозможно?"

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