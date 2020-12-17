Суддя популярного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво показав свій будинок під Києвом у "британському" стилі

48-річний шеф-кухар похвалився, в якому затишному місці він живе, поділившись атмосферними фотографіями в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Ектор є щасливим володарем будинку в елітному котеджному районі Ірпеня. Невелика група затишних будинків розташовується прямо рекреаційній зоні, в оточенні старих дубів.

На опублікованих шеф-кухарем фото можна побачити самі затишні будинки, а також частину його двору з басейном.

"Я живу в прекрасному місці. Подивіться самі - адже це просто ідеальне місце для фотосесії!", - зізнався Ектор у своєму пості.

За його словами, затишні будиночки цього невеликого району кожен раз нагадують йому про Лондоні. Завдяки цьому повертаючись додому він відчуває себе як у Великобританії.

Його шанувальники не могли не прокоментувати кадри.

"Ваш будинок здається затишним", "Ектор! Ви великий Розумник! У Вас дуже красиво", "веселий прикид))) Ектор – красень", "Красиво, стильно, молодіжно", "я собі такий теж хочу", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що шеф-кухар висловився про наболіле - введення карантину вихідного дня - у себе в Інстаграм.

Так, він зізнався, що спочатку сподівався на те, що все зміниться. За словами Ектора, ресторанний бізнес - це двосторонній рух, однак зараз він бачить тільки агресію і тиску на нього з боку держави.

"Я просто засмучений тим, що відбувається", - зізнався кулінар.

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