Ресторатор и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво в домашнем виде поздравил украинцев с Рождеством

Как передает Politeka.net, 48-летний шеф-повар показал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

Эктор на опубликованных кадрах веселится во всю. Он запечатлен в белом халате с капюшом. Судья кулинарного шоу берет в руки искусственный снег и подбрасывает его вверх.

При этом в какой-то момент халат распахнулся, представив взору пользователей сети черно-белые трусы Эктора.

«С Рождеством! Я поздравляю каждого украинском с этим светлым праздником! И желаю тепла и благополучия в каждый дом!», - написал судья «Мастер Шефа».

Фолловеры также поздравляют его с Рождеством.

«С Рождеством Христовым Вас Эктор. Как красиво», «Эктор красавчик как всегда!🔥», «С Рождеством. Это так красиво, Эктор», «С Рождеством. Спасибо за ваш труд, за позитив. Счастья вам», "Эктор красавчик и умница. С рождеством вас. Здоровья", "А где снег взяли?", - пишут пользователи Сети.

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