Ресторатор и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво показал, как проводит первые дни нового года

Как передает Politeka.net, прославленный кулинар опубликовал свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм.

«Посленовогодний релакс выглядит именно так. А как вы релаксируете сегодня?» - обратился ресторатор к своим подписчикам.

Эктор запечатлен лежа в постели со своим собачкой. Ресторатор обнимает любимца и улыбаясь смотрит в камеру.

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Как известно, уже несколько лет у Эктора живет песик породы Чоко Брюссельский гриффон. У него даже есть своя станица в Инстаграм и множество фолловеров.

Кроме того, в 2020 году кулинару на 48-й день рождения подарили еще одну собачку той же породы. Пушистую кроху он назвал Лупитой.

При этом Эктор рассказывал, что характеры питомцев совершенно разные.

«Самое любимое занятие Лупиты - бегать в лесу или в саду. Она и не заходила бы домой, если бы не завтрак, обед и ужин», - шутит кулинар

Отметим, долго залеживаться в постели Эктор не стал и отправился в бассейн. Таким кадром он также поделился с поклонниками. Хименес-Браво показала фото, на котором запечатлен в открытом бассейне с потрясающим видом на город.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво рассказал о своей беде и показал маму: «Я надеялся до последнего».

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