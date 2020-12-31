Судья популярного кулинарного шоу "МастерШеф", ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился свей печалью в преддверии Нового года

На своей странице в Instagram он рассказал, как хотел бы встретить Новый год, но, к сожалению, этого не произойдет, передает Politeka.net.

Судья "Мастер Шеф" показал фото своей большой семьи.

Эктор признался, что предпочитает встречать Новый год в кругу семьи, но в этот раз, не смог приехать к родным.

Теперь ресторатор надеется провести время со своими самыми близким людьми уже в новом году.

«Для меня Новый год - это семейный праздник. И в этом году я мечтал оказаться дома, в Колумбии, рядом с близкими. И обстоятельства так и не дали мне обнять маму в Новогоднюю ночь. Я мечтал и надеялся до последнего! И теперь я точно знаю, какое желание загадывать полночь. Я точно знаю, что я не один в этом году остался без маминых блюд и теплых объятий»,- написал он на своей странице в Сети.

Фолловеры в свою очередь постарались поддержать Эктора.

«Эктор не расстраивайтесь. Главное чтобы все были живы и здоровы. Все закончиться и вы обязательно встретитесь со своими родными», «Также вдали от дома и родных😔😌 Фото прекрасные! Не грустите, Эктор!», «Главное сердцем и хорошими мыслями, быть с родными», - пишут в комментариях.

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