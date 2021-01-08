Ресторатор и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво блеснул загорелой фигурой на фото с отдыха

Как передает Politeka.net, 48-летний шеф-повар порадовал фолловеров своего микроблога в Инстаграм.

«Солнце, горы, море, золотой песок. Закройте глаза и вспомните свой лучший отдых, крутую отпуск, то, что перезарядили Вас до 100%. Теплое солнце, щекочет на лазурном побережье. Поход на самую высокую точку, чтобы видеть всю красоту вокруг. Или лыжи или сноуборд 🏂 Вспомнили? А теперь давайте делиться в комментариях?», - написал ресторатор.

При этом Эктор показал, как сам любит отдыхать. Судя, по опубликованным кадрам, он предпочитает летний отдых. В частности, ресторатор показал снимки на фоне водоспада и на пляже.

Кроме того, не прочь Хименес-Браво блеснуть и мускулистым телом. Ему действительно стыдится нечего, ресторатор внимательно относится к своему внешнему виду, и всеми способами старается оставаться в прекрасной форме. Пока это у него замечательно получается.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво неожиданно показал, с кем любит понежиться в постели: "А как вы релаксируете?"

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво в коротких шортах показал, каким мачо может быть: "Мой заряд на целый день"

Также Politeka писала, что раздетый судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво взбудоражил утехами в ванной, фото.