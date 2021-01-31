Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво блеснул фигурой на провокативном фото
48-летний кулинар разместил новый снимок на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).
Эктор, внимательно следит за своим внешним видом, он прибегает к услугам косметолога и регулярно тренируется в тренажерном зале. Приложенные усилия сказываются на внешнем виде ресторатора.
Похоже, сам Хименес-Браво вполне доволен тем, как выглядит, поэтому без стыда демонстрирует откровенные кадры.
Так, на новом фото судья "Мастер Шеф" сфотографировал себя в зеркале. Торс он решил показать полностью обнаженным, чтобы лучше было видно накачанные мышцы.
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Но на этом Эктор не остановился. Решив сделать фото более горячим, он расстегнул пуговицу на джинсах.
На фото он добавил эмоджи «Удивление» и «Взрыв мозга».
Напомним, ранее Эктор показал, как сам любит отдыхать. Судя, по опубликованным кадрам, он предпочитает летний отдых. В частности, ресторатор показал снимки на фоне водоспада и на пляже.
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