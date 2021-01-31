Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво блеснул фигурой на провокативном фото

48-летний кулинар разместил новый снимок на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

Эктор, внимательно следит за своим внешним видом, он прибегает к услугам косметолога и регулярно тренируется в тренажерном зале. Приложенные усилия сказываются на внешнем виде ресторатора.

Похоже, сам Хименес-Браво вполне доволен тем, как выглядит, поэтому без стыда демонстрирует откровенные кадры.

Так, на новом фото судья "Мастер Шеф" сфотографировал себя в зеркале. Торс он решил показать полностью обнаженным, чтобы лучше было видно накачанные мышцы.

Но на этом Эктор не остановился. Решив сделать фото более горячим, он расстегнул пуговицу на джинсах.

На фото он добавил эмоджи «Удивление» и «Взрыв мозга».

Напомним, ранее Эктор показал, как сам любит отдыхать. Судя, по опубликованным кадрам, он предпочитает летний отдых. В частности, ресторатор показал снимки на фоне водоспада и на пляже.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво устроил горячие танцы, засветив свои рельефы: «О, Боже, какой...»

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