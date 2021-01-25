Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво ошеломил танцем в необычном наряде
48-летний кулинар разместил на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое видео, передает Politeka.net. Знаменитый кулинар довольно активно ведет свои страницы в социальных Сетях, придумывая все новые идеи, как порадовать поклонников.
Эктор, чтобы порадоваться своих фолловеров нарядился в костюм супермена с трико и черным плащом-накидкой.
В таком виде судья шоу "Мастер Шеф" устроил танцы, демонстрируя рельефы фигуры под тонкой тканью.
«О, Боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына, я хочу от тебя дочку, и точка, и точка», - эту песню избрал Эктор для своего ролика.
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Сперва он выглядит довольно серьезно, но чем дальше, тем больше "расходится" и начинает двигаться все энергичнее.
Отметим, в кадр попала также его любимица, собачкапо кличке Лупита ороды Чоко Брюссельский гриффон. Ее Эктору подарили в 2020 году кулинару на 48-й день рождения.
«Самое любимое занятие Лупиты - бегать в лесу или в саду. Она и не заходила бы домой, если бы не завтрак, обед и ужин», - рассказывал ранее ресторатор.
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