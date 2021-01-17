Ресторатор и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво вызвал бурю эмоций ярким фото

Как передает Politeka.net, 49-летний всемирно известный шеф-повар опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал во время прогулки вместе со своим домашним питомцем, собачкой по кличке Лупита.

Довольный Эктор позировал в бежевой дутой курточке с любимицей под мышкой. Припорошенный снежком ресторатор улыбался и, казалось, его ничуть не волновал сильный мороз - горячий красавец даже расстегнул верх куртки.

"У природы нет плохой погоды? 💨 Я с этим на 100% согласен! Только посмотрите, какая сказка на дворе. Лупита немного мерзнет, но, кажется, что и она довольна тем, что происходит вокруг. Заснежим инстаграм? Ставьте ❄️ в комментариях, если так же, как и я, обожаете снег ⬇️", - подписал фото Хименес-Браво.

Одной из первых пост шеф-повара оценила певица Настя Каменских, поставив "лайк".

Другие пользователи присоединились к обсуждению фото:

"Я готова поспорить)))"

"Нет плохой погоды? Вы тарифы по газу видели?"

"Красивый мужчина"

"Почему не одели собачку?)"

"Эктор, очень красивое фото! ❄"

"Я обожаю снежную зиму! 🤗"

"Обожаю снег и морозец)👍"

"Голым вы мне больше нравитесь. Хи-хи😂😍🔥"

"Держитесь))) даже на фото видно, как вы замёрзли))"

Ранее мы рассказывали, как Эктор изумил постельным фото. Разнеженный и голый ресторатор отдыхал в кровати, прижав к себе Лупиту.

"Пора возвращаться к работе после громких праздников 🎄Трудно перестроить свой график и покинуть пределы кровати 🛌 Расскажите о Ваших личных секретах, как переключиться на рабочее настроение? 🙈", - спрашивал Хименес-Браво совета у пользователей.

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