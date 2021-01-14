Відомий ресторатор і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво знає, як дивувати своїх фанатів

Несподіване фото він опублікував у своєму Instagram.

Так, Ектор Хіменес-Браво вирішив опублікувати дитяче фото з нагоди свого 49-річчя.

За його словами, для нього найголовніша нагорода, коли він бачить посмішки своїх рідних.

"Також я вдячний і Вам, адже з Вами з кожним днем я стаю більш щирим і відкритим! Ви мотивуєте мене ставати кращим та підкорювати нові вершини. Дякую кожному за теплі слова і побажання та і за негативні коментарі - теж дякую! Вони вчать мене бути терпимим та люблячим. Ну що? З Днем Народження мене", - підписав популярний ресторатор архівне фото у своєму мікроблозі.

На фотографії можна побачити маленького Ектора з довгим волоссям, який ридав та не хотів фотографуватися. І саме такою зовнішністю він здивував шанувальників, які залишили десятки незвичних коментарів під дописом.

"З днем народження! Бажаю натхнення і нових звершень!", "Фото вогонь", "Щирі вітання", "Вітаю! натхнення вам ,вірних друзів та рідних,безмежного кохання", "Пуся славний", " Мої вітання! Згідно церковного календаря, Вас треба щоб звали Василь", "З Днем Народження, Эктор! Дякую Вам за те, що ви є, за Вашу творчість й майстерність, усього Вам найкращого! Любимо Вас всім серцем!", "Який кумедний", "Вау!" - написали вони під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Ектор Хіменес-Браво пішов по стопах Тарзана та повністю роздягся у кадрі.

Ектор показав фото, на якому зображений лежачи в ліжку абсолютно голим. Він закинув руки за голову, щоб підкреслити накачані біцепси, і мрійливо дивиться в сторону.

Відзначимо, Ектор і раніше любив хвалитися своєю фігурою, але таке відверте фото з'явилося на його сторінці вперше.

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