Ресторатор и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво заставил украинцев истечь слюнками своим новым шедевром

Как передает Politeka.net, украинский шеф-повар колумбийского происхождения опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, сопроводив их рецептом нежнейшего десерта из сливочного сыра и сгущеного молока.

"Когда хочется чего-то сладенького, лучше всего приготовить самостоятельно. Тем более, что у меня есть простой рецепт непревзойденного десерта! Кремовый флан🥧", - говорится в подписи.

Эктор Хименес-Браво, Мастер Шеф

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  • 100 гр. сливочного сыра;
  • 200 гр. сгущенного молока;
  • 125 мл смеси из молока - 3,2% и сливок 30%;
  • 50 гр. сахара;
  • 1/2 ст.л. ванильного экстракта⁣;
  • 2 яйца⁣;
  • 3 ст.л. вареного сгущенного молока. ⁣⁣

Приготовление: разогрейте духовку до 180 °. В каждую форму добавьте по 3 столовые ложки вареной сгущенки и отставьте⁣⁣⁣⁣. Смешайте все остальные ингредиенты в емкости до однородной маси⁣. Заполните формы смесью до половины. Поместите свои формы на противень и залейте водой так, чтобы окружило формы. Отправьте в духовку. Выпекайте 50 минут или до тех пор, пока центр полностью не приготовится. Пусть остывает на протяжении ночи.

Пользователи с восторгом встретили новый рецепт:

"Теперь все когда слышат слово "Сладенький" наверняка вспоминают фото Эктора🤭😂 или нет?.."

"Выглядит заманчиво, красиво, аппетитно, вкусно! Лупита прелесть!🌹"

"Ого, ночь ждать))). Можно сто раз перехотеть)))"

"Смакота як завжди😍 ваш козир❤️"

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