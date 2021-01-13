Ресторатор и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво заставил украинцев истечь слюнками своим новым шедевром
Как передает Politeka.net, украинский шеф-повар колумбийского происхождения опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, сопроводив их рецептом нежнейшего десерта из сливочного сыра и сгущеного молока.
"Когда хочется чего-то сладенького, лучше всего приготовить самостоятельно. Тем более, что у меня есть простой рецепт непревзойденного десерта! Кремовый флан🥧", - говорится в подписи.
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- 100 гр. сливочного сыра;
- 200 гр. сгущенного молока;
- 125 мл смеси из молока - 3,2% и сливок 30%;
- 50 гр. сахара;
- 1/2 ст.л. ванильного экстракта;
- 2 яйца;
- 3 ст.л. вареного сгущенного молока.
Приготовление: разогрейте духовку до 180 °. В каждую форму добавьте по 3 столовые ложки вареной сгущенки и отставьте. Смешайте все остальные ингредиенты в емкости до однородной маси. Заполните формы смесью до половины. Поместите свои формы на противень и залейте водой так, чтобы окружило формы. Отправьте в духовку. Выпекайте 50 минут или до тех пор, пока центр полностью не приготовится. Пусть остывает на протяжении ночи.
Пользователи с восторгом встретили новый рецепт:
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