Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво ошеломил неожиданно откровенным фото

48-летний кулинар разместил на своей странице в соцсети "Инстаграм" снимок, который смутил его подписчиц, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

«Тут могла бы быть ваша реклама», - написал кулинар.

Эктор показал фото, на котором запечатлен лежа в постели абсолютно голым. Он закинул руки за голову, чтобы подчеркнуть накаченные бицепсы, и мечтательно смотрит в сторону.

Отметим, такой откровенный кадр стал неожиданностью для некоторых его фолловеров. Отреагировали на пост по-разному: кто-то восхищается мускулистым телом, в то время как другие недоумевают, зачем кулинару понадобилось демонстрировать себя в таком виде.

«Неожиданно», «Слишком», «Эктор проказник», «А можно лучше рецепт медовика?», «Зачем?», «Йой не могу, мачо», «Может, реклама эко индейки, кролика, курочек, гусей свободного выгула будет выглядеть идеально», «Ого!», «Смело», «Жесть», «Шалунишка», «Что делает карантин с людьми», «Ммммда.... Откуда не ждал», «Прикол», - пишут в Сети.

Отметим, Эктор и раньше любил хвастаться своей фигурой, но такое откровенное фото появилось на его странице впервые. Похоже, кулинар пошел по стопам мужа Наташи Королевой стриптизера Тразана, который любит выставлять полностью обнаженные фото в Сеть.

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