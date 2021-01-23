Ресторатор и судья популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво нарядился в цвета украинского флага

Об этом свидетельствует кадр, который известный шеф-повар разместил на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

Так, Эктор попозировал в синей толстовке и желтом шарфе сидя на диване со своей любимицей, собачкой по кличке Лупита.

Довольный Хименес ласково обнял своего домашнего питомца, при этом собачка выглядела грозно, что не удивительно, так как снимок был сделан с самого утра и животное, как объяснил шеф-повар, еще не выспалось.

«Сегодня я в национальных цветах 💙💛 А Лупита еще никак не откроет сонные глаза. Вы жаворонок или сова? Ставьте в комментариях 🦉 или 🕊 и посмотрим, кого здесь больше ⬇️», - написал он.

Фолловеры принялись комментировать последнее фото, рассказывая, кто они по натуре - жаворонок или сова.

Отметим, что ресторатор довольно часто показывает себя в компании своей любимицы. Не так давно он попозировал обнаженный в постели со своей Лупитой.

"Пора возвращаться к работе после громких праздников 🎄Трудно перестроить свой график и покинуть пределы кровати 🛌", - сообщил он.

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