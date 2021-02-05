Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал кадры из самолета и рассказал и длинном маршруте, который ему предстоит преодолеть

48-летний кулинар разместил несколько фото на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net.

Эктор наконец-то смог вылететь на родину в Колумбию, чтобы увидеться с семьей.

Для этого он сперва полетел в Германию, где пересел на самолет, который должен доставить его к родным.

Однако 20- часовая дорога оказалась непростой.

Специальную маску нужно носить все время полета, исключение – только для перекуса.

К новым трудностям также стоит отнести многочисленные декларации и анкеты о состоянии здоровья, постоянный измерение температуры и визуальный контроль.

«Красивые стюардессы, которые раньше дарили сияющие улыбки, превратились в злых надзирателей», - говорит Эктор.

Более того, Хименес-Браво пожаловался на ужасный сервис.

«Мой перелет стал просто невыносимым и дорога домой превратилась в часы ужаса. Впечатления от персонала такое, будто они пользуются ситуацией с ковидом и просто не выполняют свои обязанности. «Бросаются» у тебя пищей, стакан воды надо выпрашивать и впечатление, что ты всем виноват только поднялся на борт самолета», - огорчился ресторатор.

«Поскольку я также имею отношение к сфере обслуживания, то призываю всех выполнять свою работу качественно, а не оправдывать промахи карантином и пандемией», – подытожил Эктор.

Напомним, судью "Мастер Шеф" Хименеса-Браво зовут на «Танці з зірками» после яркого видео: "В машине и в душе..."

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