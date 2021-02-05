Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал кадры из самолета и рассказал и длинном маршруте, который ему предстоит преодолеть
48-летний кулинар разместил несколько фото на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net.
Эктор наконец-то смог вылететь на родину в Колумбию, чтобы увидеться с семьей.
Для этого он сперва полетел в Германию, где пересел на самолет, который должен доставить его к родным.
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Однако 20- часовая дорога оказалась непростой.
Специальную маску нужно носить все время полета, исключение – только для перекуса.
К новым трудностям также стоит отнести многочисленные декларации и анкеты о состоянии здоровья, постоянный измерение температуры и визуальный контроль.
«Красивые стюардессы, которые раньше дарили сияющие улыбки, превратились в злых надзирателей», - говорит Эктор.
Более того, Хименес-Браво пожаловался на ужасный сервис.
«Мой перелет стал просто невыносимым и дорога домой превратилась в часы ужаса. Впечатления от персонала такое, будто они пользуются ситуацией с ковидом и просто не выполняют свои обязанности. «Бросаются» у тебя пищей, стакан воды надо выпрашивать и впечатление, что ты всем виноват только поднялся на борт самолета», - огорчился ресторатор.
«Поскольку я также имею отношение к сфере обслуживания, то призываю всех выполнять свою работу качественно, а не оправдывать промахи карантином и пандемией», – подытожил Эктор.
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