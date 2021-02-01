Судья популярного шоу «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал счастливые моменты этой зимы и рассказал, что заставляет его радоваться, как ребенка

Как сообщает Politeka.net, кулинар поделился новым атмосферным постом в своем Инстаграм. В нем он решил поделиться с подписчиками позитивными эмоциями.

«Бывают мгновения абсолютного счастья. И обычно их дарят простые вещи. Научитесь искать приятное в каждом дне и тогда улыбка не сойдет с вашего лица. Я, как ребенок, восхищаюсь погодой этой зимой, захотелось на санках съехать с горки. А какие простые вещи делают Вас счастливыми?», - поинтересовался Хименес-Браво.

Он также поделился снимками, которые стали идеальными иллюстрациями для этого поста.

На фото судья «Мастер Шеф» позирует на фоне заснеженного пейзажа. Эктор одет в теплую куртку и шапку. В руках кулинар держит свою собаку, у которой уже вся морда в снегу. Судя по счастливой улыбке, такая погода действительно приносит Эктору радость.

Поклонники кулинара не могли не прокомментировать его пост.

«А собачке не холодно», «Это счастье, когда у тебя есть такой друг. он никогда не придаст», «Так мило кайфую от пробежки», «Классные!», «С такой принцессой-красавицей», «Вот это делает меня счастливой», «Очень живое настоящее фото!», «Может вам на Холостяка пойти? Тогда рядом будет семья, дети, а не только собачка», - пишут люди.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептом запеканки с ветчиной: "Невероятно вкусно и легко".

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво устроил горячие танцы, засветив свои рельефы.

Также Politeka писала, что судья шоу "Мастер Шеф" Хименес-Браво расстегнул джинсы и пошалил на камеру.