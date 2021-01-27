Судья "Мастер Шеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился рецептом особой запеканки

Как передает Politeka.net, шеф-повар колумбийского происхождения в своем микроблоге в Instagram описал все стадии приготовления .

"Простой рецепт. Невероятно вкусно и легко! Делюсь с вами классным рецептом, который понравится всей семье! Полезно и очень сытно», - отметил кулинар.

Ингредиенты:

1 кабачок (натертый на терке)

3 яйца

130 г йогурта без добавок

соль и перец по вкусу

100 мл растительного масла

100 г сыра (нарезанного кубиками)

100 г вареной ветчины

250 г муки

1/2 чайной ложки разрыхлителя

100 мл молока

2 небольшие морковки (нарезанные соломкой)

Приготовление:

Натереть кабачки.

Взбить яйца с йогуртом, солью, перцем и подсолнечным маслом.

При перемешивании добавить молоко, затем добавьте тертые кабачки, нарезанную морковь, сыр, вареную ветчину, муку и разрыхлитель.

Хорошо перемешать и переложить смесь в форму.

Запекать в духовке при 180 градусах 1 час.

Достаньте запеканку из духовки и налаживайтесь.

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