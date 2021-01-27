Судья "Мастер Шеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился рецептом особой запеканки

Как передает Politeka.net, шеф-повар колумбийского происхождения в своем микроблоге в Instagram описал все стадии приготовления .

"Простой рецепт. Невероятно вкусно и легко! Делюсь с вами классным рецептом, который понравится всей семье! Полезно и очень сытно», - отметил кулинар.

Ингредиенты:

  • 1 кабачок (натертый на терке)
  • 3 яйца
  • 130 г йогурта без добавок
  • соль и перец по вкусу
  • 100 мл растительного масла
  • 100 г сыра (нарезанного кубиками)
  • 100 г вареной ветчины
  • 250 г муки
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • 100 мл молока
  • 2 небольшие морковки (нарезанные соломкой)

Приготовление:

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Натереть кабачки.

Взбить яйца с йогуртом, солью, перцем и подсолнечным маслом.

При перемешивании добавить молоко, затем добавьте тертые кабачки, нарезанную морковь, сыр, вареную ветчину, муку и разрыхлитель.

Хорошо перемешать и переложить смесь в форму.

Запекать в духовке при 180 градусах 1 час.

Достаньте запеканку из духовки и налаживайтесь.

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