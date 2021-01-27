Судья "Мастер Шеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился рецептом особой запеканки
Как передает Politeka.net, шеф-повар колумбийского происхождения в своем микроблоге в Instagram описал все стадии приготовления .
"Простой рецепт. Невероятно вкусно и легко! Делюсь с вами классным рецептом, который понравится всей семье! Полезно и очень сытно», - отметил кулинар.
Ингредиенты:
- 1 кабачок (натертый на терке)
- 3 яйца
- 130 г йогурта без добавок
- соль и перец по вкусу
- 100 мл растительного масла
- 100 г сыра (нарезанного кубиками)
- 100 г вареной ветчины
- 250 г муки
- 1/2 чайной ложки разрыхлителя
- 100 мл молока
- 2 небольшие морковки (нарезанные соломкой)
Приготовление:
Бесстыжая Волочкова в кофточке нараспашку показала особенного мужчину у себя дома: "Дорогие друзья, я так..."
Беда случилась с Олегом Винником на шоу "Маска", понадобилась помощь медиков: что произошло со звездой
Бесстыжая Волочкова в кофточке нараспашку показала особенного мужчину у себя дома: "Дорогие друзья, я так..."
Горе пришло в семью Насти Каменских и Потапа, первые подробности и кадры: "Светлая память..."
Украинка с 15-м размером бюста вывалила свои "тыковки" на отдыхе в Египте: "Пошло и вульгарно"
Натереть кабачки.
Взбить яйца с йогуртом, солью, перцем и подсолнечным маслом.
При перемешивании добавить молоко, затем добавьте тертые кабачки, нарезанную морковь, сыр, вареную ветчину, муку и разрыхлитель.
Хорошо перемешать и переложить смесь в форму.
Запекать в духовке при 180 градусах 1 час.
Достаньте запеканку из духовки и налаживайтесь.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво восхитил легким рецептом ванильного пирога: "наслаждайтесь»
Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт из курицы для большой семьи: "идеальный ужин"
Также Politeka писала, что полностью раздетый Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" пошел по стопам Тарзана: "что делает карантин с людьми"