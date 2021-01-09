Суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як нагодувати велику сім'ю, щоб всі залишилися задоволені
Знаменитий кухар розмістив на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" простий рецепт з курки, передає Politeka.net. Блюдо можна приготувати досить швидко і в великому обсязі.
"Я знаю простий рецепт ідеальної вечері для великої родини! Коли всі збираються за одним великим столом, то курка Качаторі прекрасно підійде для всіх: від великих до маленьких", - зазначив Ектор у своєму пості. - "Перетворіть сімейну вечерю в Свято, готуйте і діліться фотографіями в сторіс".
Інгредієнти для страви:
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6 курячих стегон, очищених від шкіри і кісток;
6 великих грибів портобелло (або інших);
2 червоні цибулини;
500 грамів обсмаженого болгарського перцю;
125 грамів оливок;
4 гілочки свіжого розмарину;
180 мл червоного вина;
400 грамів помідорів (свіжих або консервованих).
Спосіб приготування:
Розігріти духовку до 175 градусів, посолити і поперчити стегна, а потім відправити м'ясо разом зі столовою ложкою оливкової олії у великій неглибокій ємності на середній вогонь, варити 10 хвилин, постійно перевертаючи. Можна витягнути курку раніше, якщо вона придбає золотистий Колір.
Очистити і дрібно нарізати гриби, цибулю, перець, підготувати оливки без кісточок. Викласти м'ясо, засипати в ту ж сковороду овочі. Перемішати гриби, цибулю, перець і оливки, додати розмарин, запікати 10 хвилин, регулярно помішувати.
Влити червоне вино і почекайте, поки не випарується, потім додати помідори разом з водою, розбити їх ложкою. Закип'ятити, перемішати курку з соками, відправити в духовку на годину, або поки вона не розм'якшиться.
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