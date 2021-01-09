Суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як нагодувати велику сім'ю, щоб всі залишилися задоволені

Знаменитий кухар розмістив на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" простий рецепт з курки, передає Politeka.net. Блюдо можна приготувати досить швидко і в великому обсязі.

"Я знаю простий рецепт ідеальної вечері для великої родини! Коли всі збираються за одним великим столом, то курка Качаторі прекрасно підійде для всіх: від великих до маленьких", - зазначив Ектор у своєму пості. - "Перетворіть сімейну вечерю в Свято, готуйте і діліться фотографіями в сторіс".

Інгредієнти для страви:

6 курячих стегон, очищених від шкіри і кісток;

6 великих грибів портобелло (або інших);

2 червоні цибулини;

500 грамів обсмаженого болгарського перцю;

125 грамів оливок;

4 гілочки свіжого розмарину;

180 мл червоного вина;

400 грамів помідорів (свіжих або консервованих).

Спосіб приготування:

Розігріти духовку до 175 градусів, посолити і поперчити стегна, а потім відправити м'ясо разом зі столовою ложкою оливкової олії у великій неглибокій ємності на середній вогонь, варити 10 хвилин, постійно перевертаючи. Можна витягнути курку раніше, якщо вона придбає золотистий Колір.

Очистити і дрібно нарізати гриби, цибулю, перець, підготувати оливки без кісточок. Викласти м'ясо, засипати в ту ж сковороду овочі. Перемішати гриби, цибулю, перець і оливки, додати розмарин, запікати 10 хвилин, регулярно помішувати.

Влити червоне вино і почекайте, поки не випарується, потім додати помідори разом з водою, розбити їх ложкою. Закип'ятити, перемішати курку з соками, відправити в духовку на годину, або поки вона не розм'якшиться.

Нагадавши, суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво дав рецепт, як врятуватися від похмілля і " майонезної Коми"

Також Politeka писала, що Кароль на "Майстер Шеф" дала помилуватися своїми "ласощами" в декольте, Ектор в захваті: "божевільна...".