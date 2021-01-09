Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как накормить большую семью, чтобы все остались довольны
Знаменитый повар разместил на своей странице в соцсети "Инстаграм" простой рецепт из курицы, передает Politeka.net. Блюдо можно приготовить довольно быстро и в большом объеме.
"Я знаю простой рецепт идеальной ужина для большой семьи! Когда все собираются за одним большим столом, то курица Качатори прекрасно подойдет для всех: от больших до маленьких", - отметил Эктор в своем посте. - "Превратите семейный ужин в праздник, готовьте и делитесь фотографиями в Сторис".
Ингредиенты для блюда:
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6 куриных бедер, очищенных от кожи и костей;
6 крупных грибов портобелло (или других);
2 красные луковицы;
500 граммов обжаренного болгарского перца;
125 граммов оливок;
4 веточки свежего розмарина;
180 мл красного вина;
400 граммов помидоров (свежих или консервированных).
Способ приготовления:
Разогреть духовку до 175 градусов, посолить и поперчить бедра, а затем отправить мясо вместе со столовой ложкой оливкового масла в большой неглубокой емкости на средний огонь, варить 10 минут, постоянно переворачивая. Можно вытащить курицу раньше, если она приобретет золотистый цвет.
Очистить и мелко нарезать грибы, лук, перец, подготовить оливки без косточек. Выложить мясо, засыпать в ту же сковороду овощи. Перемешать грибы, лук, перец и оливки, добавить розмарин, запекать 10 минут, регулярно помешивать.
Влить красное вино и подождите, пока не выпарится, потом добавить помидоры вместе с водой, разбить их ложкой. Вскипятить, перемешать курицу с соками, отправить в духовку на час, или пока она не размягчится.
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