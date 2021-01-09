Судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как накормить большую семью, чтобы все остались довольны

Знаменитый повар разместил на своей странице в соцсети "Инстаграм" простой рецепт из курицы, передает Politeka.net. Блюдо можно приготовить довольно быстро и в большом объеме.

"Я знаю простой рецепт идеальной ужина для большой семьи! Когда все собираются за одним большим столом, то курица Качатори прекрасно подойдет для всех: от больших до маленьких", - отметил Эктор в своем посте. - "Превратите семейный ужин в праздник, готовьте и делитесь фотографиями в Сторис".

Ингредиенты для блюда:

6 куриных бедер, очищенных от кожи и костей;

6 крупных грибов портобелло (или других);

2 красные луковицы;

500 граммов обжаренного болгарского перца;

125 граммов оливок;

4 веточки свежего розмарина;

180 мл красного вина;

400 граммов помидоров (свежих или консервированных).

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 175 градусов, посолить и поперчить бедра, а затем отправить мясо вместе со столовой ложкой оливкового масла в большой неглубокой емкости на средний огонь, варить 10 минут, постоянно переворачивая. Можно вытащить курицу раньше, если она приобретет золотистый цвет.

Очистить и мелко нарезать грибы, лук, перец, подготовить оливки без косточек. Выложить мясо, засыпать в ту же сковороду овощи. Перемешать грибы, лук, перец и оливки, добавить розмарин, запекать 10 минут, регулярно помешивать.

Влить красное вино и подождите, пока не выпарится, потом добавить помидоры вместе с водой, разбить их ложкой. Вскипятить, перемешать курицу с соками, отправить в духовку на час, или пока она не размягчится.

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