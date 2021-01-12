Суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво приголомшив несподівано відвертим фото

48-річний кулінар розмістив на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" знімок, який збентежив його передплатниць, передає Politeka.net. (Щоб подивитися - проскролльте вниз).

"Тут могла б бути ваша реклама", - написав кулінар.

Ектор показав фото, на якому зображений лежачи в ліжку абсолютно голим. Він закинув руки за голову, щоб підкреслити накачані біцепси, і мрійливо дивиться в сторону.

Відзначимо, такий відвертий кадр став несподіванкою для деяких його фоловерів. Відреагували на пост по-різному: хтось захоплюється м'язистим тілом, в той час як інші дивуються, навіщо кулінарові знадобилося демонструвати себе в такому вигляді.

"Несподівано",» занадто", "Ектор пустун» «" а можна краще рецепт медовика?", "Навіщо?",» Йой не можу, мачо«,» може, реклама Еко індички, кролика, курочок, гусей вільного вигулу буде виглядати ідеально«, " Ого!", "Сміливо», «Жесть», «Шалунішка», «що робить карантин з людьми", " Ммммда.... Звідки не чекав», "Прикол", - пишуть в мережі.

Відзначимо, Ектор і раніше любив хвалитися своєю фігурою, але таке відверте фото з'явилося на його сторінці вперше. Схоже, кулінар пішов по стопах чоловіка Наташі Корольової стриптизера Тразана, який любить виставляти повністю оголені фото в Мережу.

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