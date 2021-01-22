Судья "Мастер Шеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусного десерта
Как передает Politeka.net, шеф-повар колумбийского происхождения в своем микроблоге в Instagram рассказал, как приготовить особый пирог.
«Легко готовить, легко есть! Невероятный пирог», - отметил ресторатор.
Ингредиенты:
- 400 гр размягченного сливочного масла,
- 600 гр сахара,
- 600 гр муки,
- 1 ст. л. экстракта ванили,
- 7 яиц и 2 желтка
Постаревшая Аллегрова заткнула за пояс моложавую Ани Лорак, фото: как выглядит шальная императрица
Тайная жена Винника забыла о муже, игриво прижавшись к его сопернику: «Что за мужик?»
Потап раскрыл горькую правду об известных артистах, нельзя даже в дом пускать: "Исчадие ада"
"Кабину совершенно изувечило": грузовик с бойцами ВСУ разбился в ДТП на Львовщине, детали и кадры с места ДТП
Наташа Королева и ее сын от Тарзана неожиданно обратились к Николаеву: "Был неправ..."
Процесс приготовления довольно прост:
Разогрейте духовку до температуры 180°.
В миске взбивайте сливочное масло до тех пор, пока оно не станет пушистым.
Добавьте остальные ингредиенты и взбейте до однородной массы.
Поместите смесь в смазанную маслом форму для выпекания.
Выпекайте в течение 1 часа.
Дайте остыть и присыпьте пудрой или залейте сгущенкой.
«Подавайте и наслаждайтесь!"- подытожил кулинар.
Фолловеры Эктора Хименес-Браво благодарят его за очередной вкусный рецепт десерта.
"Выглядит очень аппетитно", "Спасибо. Приготовлю и буду наслаждаться вкусностями", - пишут в комментариях благодарные подписчики.
Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво соблазнил нежнейшим десертом из сгущенки: "когда хочется чего-то сладенького..."
Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт из курицы для большой семьи: "Идеальный ужин"
Также Politeka писала, что полностью раздетый Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" пошел по стопам Тарзана: "что делает карантин с людьми"