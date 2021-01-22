Судья "Мастер Шеф" и ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился рецептом вкусного десерта

Как передает Politeka.net, шеф-повар колумбийского происхождения в своем микроблоге в Instagram рассказал, как приготовить особый пирог.

«Легко готовить, легко есть! Невероятный пирог», - отметил ресторатор.

Ингредиенты:

  • 400 гр размягченного сливочного масла,
  • 600 гр сахара,
  • 600 гр муки,
  • 1 ст. л. экстракта ванили,
  • 7 яиц и 2 желтка

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Процесс приготовления довольно прост: ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣

Разогрейте духовку до температуры 180°.

В миске взбивайте сливочное масло до тех пор, пока оно не станет пушистым.

Добавьте остальные ингредиенты и взбейте до однородной массы.

Поместите смесь в смазанную маслом форму для выпекания.

Выпекайте в течение 1 часа.

Дайте остыть и присыпьте пудрой или залейте сгущенкой.

«Подавайте и наслаждайтесь!"- подытожил кулинар.⁣⁣

Фолловеры Эктора Хименес-Браво благодарят его за очередной вкусный рецепт десерта.

"Выглядит очень аппетитно", "Спасибо. Приготовлю и буду наслаждаться вкусностями", - пишут в комментариях благодарные подписчики.

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