Ресторатор і суддя проекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво змусив українців стікати слиною своїм новим шедевром
Як передає Politeka.net, український шеф-кухар колумбійського походження опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, супроводивши їх рецептом найніжнішого десерту з вершкового сиру та згущеного молока.
"Коли хочеться чогось солоденького, найкраще приготувати самостійно. Тим більше, що у мене є простий рецепт неперевершеного десерту! Кремовий флан🥧", - йдеться в підписі.
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- 100 гр. вершкового сиру;
- 200 гр. згущене молоко;
- 125 мл суміші з молока-3,2% і вершків 30%;
- 50 гр. цукри;
- 1/2 ст. л. ванільного екстракту;
- 2 яйця;
- 3 ст. л. вареного згущеного молока.
Приготування: розігрійте духовку до 180 °. У кожну форму додайте по 3 столові ложки вареного згущеного молока і відставте. Змішайте всі інші інгредієнти в ємності до однорідної маси. Заповніть форми сумішшю до половини. Помістіть свої форми на деко і залийте водою так, щоб оточило форми. Надішліть в духовку. Випікайте 50 хвилин або до тих пір, поки центр повністю не приготується. Нехай остигає протягом ночі.
Користувачі із захопленням зустріли новий рецепт:
"Тепер всі коли чують слово "Солоденький" напевно згадують фото Ектора 🤭 😂 або ні?.."
"Виглядає заманливо, красиво, апетитно, смачно! Лупіта принадність!🌹"
"Ого, ніч чекати))). Можна сто разів перехотіти)))"
"Смакота як завжди😍 ваш козир❤️"
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