Ресторатор і суддя проекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво змусив українців стікати слиною своїм новим шедевром

Як передає Politeka.net, український шеф-кухар колумбійського походження опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, супроводивши їх рецептом найніжнішого десерту з вершкового сиру та згущеного молока.

"Коли хочеться чогось солоденького, найкраще приготувати самостійно. Тим більше, що у мене є простий рецепт неперевершеного десерту! Кремовий флан🥧", - йдеться в підписі.

Для цього знадобляться:

100 гр. вершкового сиру;

200 гр. згущене молоко;

125 мл суміші з молока-3,2% і вершків 30%;

50 гр. цукри;

1/2 ст. л. ванільного екстракту⁣;

2 яйця⁣;

3 ст. л. вареного згущеного молока. ⁣⁣

Приготування: розігрійте духовку до 180 °. У кожну форму додайте по 3 столові ложки вареного згущеного молока і відставте⁣⁣. Змішайте всі інші інгредієнти в ємності до однорідної маси⁣. Заповніть форми сумішшю до половини. Помістіть свої форми на деко і залийте водою так, щоб оточило форми. Надішліть в духовку. Випікайте 50 хвилин або до тих пір, поки центр повністю не приготується. Нехай остигає протягом ночі.

Користувачі із захопленням зустріли новий рецепт:

"Тепер всі коли чують слово "Солоденький" напевно згадують фото Ектора 🤭 😂 або ні?.."

"Виглядає заманливо, красиво, апетитно, смачно! Лупіта принадність!🌹"

"Ого, ніч чекати))). Можна сто разів перехотіти)))"

"Смакота як завжди😍 ваш козир❤️"

Нагадаємо, мокрий суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розбередив фантазії, блиснувши м'язистим тілом без одягу: "Закрийте очі і…»

Як повідомляла Politeka, суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво загрався і показав зайве під халатом: «Ектор, так красиво»

Також Politeka писала, що роздягнений суддя " Майстер Шеф "Хіменес-Браво засвітив у ліжку розпатлану подружку:" щасливиця..."