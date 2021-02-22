Свежая порция нового сезона кулинарного шоу "МастерШеф Профессионалы-3" состоялась 20 февраля, на канале СТБ.

На третьем выпуске программы двадцатку профессиональных поваров ждал экзамен на логику. После того как участники разделились на команды и определили капитанов, им необходимо было выполнить задания, пишет Politeka.net.

В первом туре синяя команда угадала два блюда, желтая одно, а у красных и зеленых судьи вообще не приняли ни одного блюда.

Второе испытание проводилось впервые на шоу. Судьи вызвали участников на дуэль. Лучшей в конкурсе стала желтая команда.

В результате в очереди на вылет в черных фартуках оказались Леонид, Игорь, Виталий, Радек, и Владимир.

На битве черных фартуков нужно было готовить сладости. Единственным, кто не справился с заданием, стал Владимир Юрин из Луцка, его начинка не застыла в конфете "Киев Вечерний". Он оставил проект.

В сети бурно обсуждают выход Владимира, так как перед тем, как готовить десерт он посоветовался с кондитером из своей команды, Лилией:

"Я бы кондитера вместо него выгнала 😠", "Ура, так ему и надо!", "Жаль😢 Неожиданно. Приятный парень. Удачи ему Жалко парня", "Доверился "кондитеру" по итогу ушёл🙄", "До последнего думала, что оставят его. Конфета была реально сложная 🤨", "Жаль. Он мне нравился. Думала в этом выпуске болеть за него. Ушёл из-за того что полностью доверился некомпетентному человеку. Ребят, доверяйте только себе. Пусть даже вы совершите ошибку. Но зато эта ошибка будет ваша.", "Это ж надо ещё и сказал, доверюсь кондитеру 😅😅😅", "Честно, как для профессионалов он не дотягивал.".

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