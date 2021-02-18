Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился неожиданной новостью

Как передает Politeka.net, 41-летний шеф-повар опубликовал фото со своей коллегой Ольгой Мартыновской в Instagram.

Шеф-повар позировали в постели, обнажив животы.

"У нас будет "ребенок", - подписал фото Ярославский.

Он пояснил, что речь идет о новом проекте.

«Мы с @olga_martynovska думали, как сделать наши рецепты уникальными для вас и решили, что один шеф – это хорошо, а два – еще лучше. Мы готовим общую книгу, чтобы вы могли с удовольствием готовить как настоящие шефы вашего дома и угощать всю семью и всех родных! Будем вместе со мной и @olga_martynovska готовить по рецептам, качество которых проверено сразу двумя шефами», - рассказал Судья "Мастер Шеф".

Пост Ярославского наделал шума в Сети.

"Я что-то не поняла. Так вы с Ольгой вместе или это сарказм?", "Все обязательно получится", "Ооо, как круто!", "Супер, молодцы", "какие мамочки симпатичные", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее судья кулинарного шоу "МастерШеф «и совладелец ресторана» Lucky" Владимир Ярославский признался, было ли ему когда-то стыдно за вынесенное в зал блюдо.

"Было, когда мои повара отдавали в зал такое, что было стыдно страшно. Я даже сказал, что потом сами пусть выходят и забирают весь позор. Считаю, что лучше выйти и честно сказать гостю, не получилось блюдо, извините - не можем вам отдать, давайте что-то другое или еще надо подождать... "- откровенно рассказал он.

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