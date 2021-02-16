Чего только стоит взгляд и харизма

На очередном эфире "Мастер Шеф. Профессионалы - 3" определились с двадцаткой участников

Как пишет Politeka.net, третий сезон шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" уже заинтриговал зрителей и теперь на страничке телеканала СТБ в Instagram появились имена участников, которые будут сражаться за основной приз.

Судьи проекта, Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский дали задание новым участникам. Теперь им придется покорять вкусовые рецепторы судей.

А вот зрителям не остается ничего, кроме как глотать слюнки и любоваться новыми участниками проекта, тем более, что в новом сезоне появился не иначе как "двойник" Влада Ямы.

Поклонники сразу отметили, что в глазах красавчика можно просто утонуть. Это не кто иной, как Николай из Киева.

"Влад Яма перейшов в майстер шеф?)", "Красивый мужчина)", "В его глазах можно "утонуть"))", "Мартыновская на него явно глаз полажила 😜", "

Имена всех участников тут:

Леонид Малюга, шеф-повар ресторана в Хмельницком, Николай Мигаль повар, работающий в Польской республике, Марина Собко, шеф-кондитер ресторана в Киеве, Владислав Давиденко работает поваром в столичном ресторане, Элеонора Баранова работает в ресторане столице, Виктор Шайдецкий - шеф-повар ресторана в столичном отеле. Николай Люлько шеф-повар в киевском ресторане, Игорь Андрияш, владелец своего бренда шоколадных конфет, Лилия Стоянова - шеф-повар в ресторане Одессы, Владимир Юрин, владелец пицерии в Луцке, Неля Бадамшина - шеф-повар в ТРЦУ из Кропивницкого, Стелла Клименко, автор соусов, маринадов, конфитюр и варенья, Владислав Цымбалюк ранее работавший поваром в ресторане, Николай Овчаренко, су-шеф в Киеве, Виталий Нужный учитель кулинарной школы в Харькове, Игорь Мищенко, шеф-повар одесского ресторана, Радек Конечны, бренд-шеф сети «Старгород», Лидия Корниенко, су-шеф, Руслан Яковлев повар, приобретший опыт в Испании, Дмитрий Кузнецов, экс-шеф-повар ресторана Одессы.

Напомним, в "Мастер Шеф. Профессионалы 3", участники накормили Эктора и Ярославского вонючими консервами: "Это треш!"

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