На очередном эфире "Мастер Шеф. Профессионалы - 3" определились с двадцаткой участников
Как пишет Politeka.net, третий сезон шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" уже заинтриговал зрителей и теперь на страничке телеканала СТБ в Instagram появились имена участников, которые будут сражаться за основной приз.
Судьи проекта, Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский дали задание новым участникам. Теперь им придется покорять вкусовые рецепторы судей.
А вот зрителям не остается ничего, кроме как глотать слюнки и любоваться новыми участниками проекта, тем более, что в новом сезоне появился не иначе как "двойник" Влада Ямы.
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Поклонники сразу отметили, что в глазах красавчика можно просто утонуть. Это не кто иной, как Николай из Киева.
"Влад Яма перейшов в майстер шеф?)", "Красивый мужчина)", "В его глазах можно "утонуть"))", "Мартыновская на него явно глаз полажила 😜", "
Имена всех участников тут:
- Леонид Малюга, шеф-повар ресторана в Хмельницком,
- Николай Мигаль повар, работающий в Польской республике,
- Марина Собко, шеф-кондитер ресторана в Киеве,
- Владислав Давиденко работает поваром в столичном ресторане,
- Элеонора Баранова работает в ресторане столице,
- Виктор Шайдецкий - шеф-повар ресторана в столичном отеле.
- Николай Люлько шеф-повар в киевском ресторане,
- Игорь Андрияш, владелец своего бренда шоколадных конфет,
- Лилия Стоянова - шеф-повар в ресторане Одессы,
- Владимир Юрин, владелец пицерии в Луцке,
- Неля Бадамшина - шеф-повар в ТРЦУ из Кропивницкого,
- Стелла Клименко, автор соусов, маринадов, конфитюр и варенья,
- Владислав Цымбалюк ранее работавший поваром в ресторане,
- Николай Овчаренко, су-шеф в Киеве,
- Виталий Нужный учитель кулинарной школы в Харькове,
- Игорь Мищенко, шеф-повар одесского ресторана,
- Радек Конечны, бренд-шеф сети «Старгород»,
- Лидия Корниенко, су-шеф,
- Руслан Яковлев повар, приобретший опыт в Испании,
- Дмитрий Кузнецов, экс-шеф-повар ресторана Одессы.
Напомним, в "Мастер Шеф. Профессионалы 3", участники накормили Эктора и Ярославского вонючими консервами: "Это треш!"
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