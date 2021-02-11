Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская порадовала новым рецептом

Звезда рассказала, как приготовить популярное американское лакомство - лаймовый пирог со швейцарской меренгой, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

«Сегодня готовим лаймовый пирог с хрустящей песочной основой и нежной начинкой. Готовится легко и быстро и создает хорошее настроение, независимо от погоды за окном», - рассказала кулинар.

Ингредиенты:

200 г песочного печенья

20 г сливочного масла (82%)

200 г сгущенного молока

100 г яиц

100 г крем-сыра

60 мл лаймового фреша

цедра двух лаймов

Для швейцарской меренги:

60 г белка

40 г сахара

40 г сахарной пудры

Приготовьте основу для пирога. Для этого смешайте песочную крошку, растопленное сливочное масло, перемешайте. Выложите массу в форму, утрамбуйте и сформируйте бортики.

Затем приготовьте начинку: смешайте сгущенное молоко, яйца и крем-сыр. Натрите цедру лаймов, выжмите сок с лаймов и прогрейте до парения. Пропустите настой через сито и добавьте к основной массе.

Соберите пирог (вылейте начинку на основу).

Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке (если есть режим с обдувом) 25-30 минут.

Дайте пирогу остыть, отправьте в холодильник на 3-4 часа.

Тем временем приготовьте швейцарскую меренгу. Для этого смешайте белок, сахарную пудру и сахар. Поставьте смесь на паровую баню, прогрейте, чтобы сахар растворился. Взбейте массу до устойчивых пиков.

Переложите меренгу в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 9 мм. Отсадите меренгу по кругу пирога. Ягоды обваляйте в декор-геле, украсьте пирог ягодами.

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