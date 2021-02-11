Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская порадовала новым рецептом
Звезда рассказала, как приготовить популярное американское лакомство - лаймовый пирог со швейцарской меренгой, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
«Сегодня готовим лаймовый пирог с хрустящей песочной основой и нежной начинкой. Готовится легко и быстро и создает хорошее настроение, независимо от погоды за окном», - рассказала кулинар.
Ингредиенты:
200 г песочного печенья
20 г сливочного масла (82%)
200 г сгущенного молока
100 г яиц
100 г крем-сыра
60 мл лаймового фреша
цедра двух лаймов
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Для швейцарской меренги:
60 г белка
40 г сахара
40 г сахарной пудры
Приготовьте основу для пирога. Для этого смешайте песочную крошку, растопленное сливочное масло, перемешайте. Выложите массу в форму, утрамбуйте и сформируйте бортики.
Затем приготовьте начинку: смешайте сгущенное молоко, яйца и крем-сыр. Натрите цедру лаймов, выжмите сок с лаймов и прогрейте до парения. Пропустите настой через сито и добавьте к основной массе.
Соберите пирог (вылейте начинку на основу).
Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке (если есть режим с обдувом) 25-30 минут.
Дайте пирогу остыть, отправьте в холодильник на 3-4 часа.
Тем временем приготовьте швейцарскую меренгу. Для этого смешайте белок, сахарную пудру и сахар. Поставьте смесь на паровую баню, прогрейте, чтобы сахар растворился. Взбейте массу до устойчивых пиков.
Переложите меренгу в кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 9 мм. Отсадите меренгу по кругу пирога. Ягоды обваляйте в декор-геле, украсьте пирог ягодами.
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