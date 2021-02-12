Анонс очередного эфира шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" заинтриговал подробностями блюд для строгих судей
Как пишет Politeka.net, третий сезон шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" уже заинтриговал зрителей и теперь на страничке телеканала СТБ в Instagram появился небольшой, но очень интересный анонс следующего эфира, где строгие судьи пробуют новые блюда участников.
На кадрах, которые появились в соцсети, повара кормят кулинарными изысками опытных судей проета Эктора Хименес-Браво, Ольгу Мартыновскую и Владимира Ярославского. Но, по словам участников, составляющие этих блюд оставляют желать лучшего.
На кадрах кулинары с завязанными глазами оценивают вкус приготовленных кулинарных изысков и не могут найти слов от восхищения. Строгий Хименес-Браво, попробовав всего одну ложечку блюда заявил, что это вкусно, но, видимо, узнав компоненты, был другого мнения об представленной участниками еде.
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Более интригующими стали комментарии поваров, колдовавших над теми ингредиентами, из которых им пришлось готовить свои шедевры. Молодой повар Виктор Шайдецкий заявил, что "вообще все присели и высадились", а еще один повар признался, что в составе есть даже "вонючие консервы".
"Это вообще просто, это треш",- признаются участники "Мастер Шеф. Профессионалы", и теперь зрителям ничего не остается как с нетерпением ожидать следующего выпуска, чтобы увидеть все происходящее кухне проекта своими глазами.
Напомним, что в предыдущем эфире проекта 21-летний участник Виктор Шайдецкий неприятно удивил Эктора Хименес-Браво своим заявлением о старой школе поваров, которой необходимо показать что-то новое. И хотя он получил три "да" от судей и желтую повязку, его не миновала критика уязвленного профессионала Эктора.
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