Анонс очередного эфира шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" заинтриговал подробностями блюд для строгих судей

Как пишет Politeka.net, третий сезон шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" уже заинтриговал зрителей и теперь на страничке телеканала СТБ в Instagram появился небольшой, но очень интересный анонс следующего эфира, где строгие судьи пробуют новые блюда участников.

На кадрах, которые появились в соцсети, повара кормят кулинарными изысками опытных судей проета Эктора Хименес-Браво, Ольгу Мартыновскую и Владимира Ярославского. Но, по словам участников, составляющие этих блюд оставляют желать лучшего.

На кадрах кулинары с завязанными глазами оценивают вкус приготовленных кулинарных изысков и не могут найти слов от восхищения. Строгий Хименес-Браво, попробовав всего одну ложечку блюда заявил, что это вкусно, но, видимо, узнав компоненты, был другого мнения об представленной участниками еде.

Более интригующими стали комментарии поваров, колдовавших над теми ингредиентами, из которых им пришлось готовить свои шедевры. Молодой повар Виктор Шайдецкий заявил, что "вообще все присели и высадились", а еще один повар признался, что в составе есть даже "вонючие консервы".

"Это вообще просто, это треш",- признаются участники "Мастер Шеф. Профессионалы", и теперь зрителям ничего не остается как с нетерпением ожидать следующего выпуска, чтобы увидеть все происходящее кухне проекта своими глазами.

Напомним, что в предыдущем эфире проекта 21-летний участник Виктор Шайдецкий неприятно удивил Эктора Хименес-Браво своим заявлением о старой школе поваров, которой необходимо показать что-то новое. И хотя он получил три "да" от судей и желтую повязку, его не миновала критика уязвленного профессионала Эктора.

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