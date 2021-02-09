Прожив некоторое время вместе, Евгений понял, что не хочет быть с Алисой, ведь ничего к ней не чувствовал. Не сказав бывшей возлюбленной об этом, повар ей несколько раз изменил.

Об этом победитель шоу рассказал в программе "Неймовірна правда про зірок", пишет РБК .

Шеф-повар рассказал о своих отношениях с девушкой, Алисой, которая долго жила на Кипре, пишет Politeka.net . Когда пассия вернулась в Украину, пара решила жить вместе.

По слухам, Евгений имел половые отношения со 150 девушками, но сам ресторатор сообщил, что перестал считать их после 25.

Победитель "Мастер Шеф" признался, что меняет девушку, если они перестают приносить друг другу удовольствие, но начинают делать проблемы.

Кулинар поделился, что половые связи у него были на всех сидениях авто, в лесу, в яме, в колодце и в разных барах.

Евгений признался, что сейчас у него есть одновременно три девушки, точную цифру он назвать не может. По его словам, у него есть определенные физиологические потребности, но это не мешает хотеть ту самую - единственную.

Повар рассказал, что иногда может воспользоваться услугами девушек по вызову.

"Ты покупаешь секс у девушки - она не против. Это самые честные отношения", - заявляет Клопотенко.

Также ресторатор поделился историей о сексе втроем, когда дошло даже до поцелуев с мужчиной.

Евгений даже предал друга, переспав с его девушкой, о чем сейчас сильно жалеет.

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