Переможець кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом бездоганного чізкейку в склянці

Про це розповідає Politeka з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

"Чізкейк у склянці, не чізкейк. Бааам. 5 хвилин, запікати нічого не треба. Змішуєте маскарпоне з цукровою пудрою і дрібкою солі. Виходить настільки ніжний кремчик, що вам захочеться обмазатися їм. Але тримайте себе в руках, то ще не кінець. Зробіть соус з журавлини. Це ключовий смак, від якого вам в роті стане добре. Для цього зваріть журавлину з розмарином, крапелькою води і цукром. Варіть, поки все не загусне. З основою паритися не треба - просто візьміть печиво (можна савоярді, а можна звичайне цукрове). Печиво треба перетворити в солодкий сніг. Для цього запхніть його в блендер і збийте. У мене блендер від..., А там японські ножі, роблять диво. Плюс потужність і швидкість: бжик-бжик і цілісний врівноважений світ печива розпався на крихти. Обожнюю", - йдеться в повідомленні.

Після цього, стверджує Клопотенко, потрібно насипати подрібненого печива і свіжомеленого перцю за смаком, а також додати крем і соус з журавлини.

«Готово. Після того, в ідеалі, треба поставити десерт в холодильник на годину, але не думаю, що у вас вистачить терпіння стільки чекати. З'їдається так само швидко, як і готується, тому робіть відразу багато порцій. Те, що треба в якості новорічного десерту, щоб не морочити собі голову і не витрачати багато сил. Особливо, після того божевільного марафону салатів-закусок-основних. Дивіться відео і готуйте. Нехай вам в новому році буде солодко. Чмок», - розповів він.

Нагадаємо, що Клопотенко розкрив секрет ідеальних пельменів: "смачніше ви не пробували!».

Як повідомляла Politeka, Клопотенко розкрив секрет найсмачнішої рибної юшки:»язик тоне...".

Також Politeka писала, що Клопотенко розкрив секрет соковитих чебуреків:»смажене щастя".