Победитель кулинарного шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко поделился рецептом безупречного чизкейка в стакане

Об этом рассказывает Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Instagram.

«Чизкейк в стакане, не чизкейк. Бааам. 5 минут, запекать ничего не надо. Смешиваете маскарпоне с сахарной пудрой и щепоткой соли. Получается настолько нежный кремчик, что вам захочется обмазаться им. Но держите себя в руках, то еще не конец. Сделайте соус из клюквы. Это ключевой вкус, от которого вам во рту станет хорошо. Для этого сварите клюкву с розмарином, капелькой воды и сахаром. Варите, пока все не загустеет. С основой париться не надо - просто возьмите печенье (можно савоярди, а можно обычное сахарное). Печенье надо превратить в сладкий снег. Для этого запихните его в блендер и взбейте. У меня блендер от …, а там японские ножи, делают чудо. Плюс мощность и скорость: бжик-бжик и целостный уравновешенный мир печенья распался на крошки. Обожаю», - говорится в сообщении.

После этого, утверждает Клопотенко, нужно насыпать измельченного печения и свежемолотого перца по вкусу, а также добавить крем и соус из клюквы.

«Готово. После того, в идеале, надо поставить десерт в холодильник на час, но не думаю, что у вас хватит терпения столько ждать. Съедается так же быстро, как и готовится, поэтому делайте сразу много порций. То, что надо в качестве новогоднего десерта, чтобы не морочить себе голову и не тратить много сил. Особенно, после того безумного марафона салатов-закусок-основных. Смотрите видео и готовьте. Пусть вам в новом году будет сладко. Чмок», - рассказал он.

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