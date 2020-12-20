Победитель кулинарного шоу «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко рассказал, как очень легко и просто приготовить кубинский сэндвич

Как сообщает Politeka.net, оригинальным рецептом он поделился у себя в Инстаграм, где разместил пошаговое видео (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

По словам Клопотенко, для того, чтобы приготовить невероятно вкусный бутерброд понадобиться всего несколько ингредиентов - хлеб, сладкая горчица, много ветчины, много сыра, маринованные огурцы, и огонь.

«Смотрите в пошаговых видео алгоритм действий, повторяйте, хватайте сэндвич, включайте сентиментальный новогодний фильмец и проживайте этот день лениво», - написал известный кулинар.

"Только прошу вас, достаньте свою волю, сделайте глубокий вдох и постарайтесь не сожрать весь сэндвич на вступительных титрах. А то главные герои не успеют мигнуть глазами, а вы уже будете без бутербродика и печальные, что ваше счастье так быстро кончилось", - сиронизировал Клопотенко.

Стоит отметить, что рецепт вызвал бурную реакцию со стороны поклонников шеф-повара.

"Лучше в грильницю чем в духовку", "Не слипнеться?😂 Классно👍", "Сейчас в тренде😋", " Как вкусно", "Мммм пальчики оближешь", - пишут в сети.

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