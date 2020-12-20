Переможець кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як дуже легко і просто приготувати Кубинський сендвіч

Як повідомляє Politeka.net, оригінальним рецептом він поділився у себе в Instagram, де розмістив покрокове відео (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

За словами Клопотенко, для того, щоб приготувати неймовірно смачний бутерброд знадобитися всього кілька інгредієнтів - хліб, солодка гірчиця, багато шинки, багато сиру, мариновані огірки, і вогонь.

"Дивіться в покрокових відео алгоритм дій, повторюйте, хапайте сендвіч, включайте сентиментальний Новорічний фільмець і проживайте цей день ліниво», - написав відомий кулінар.

"Тільки прошу вас, дістаньте свою волю, зробіть глибокий вдих і постарайтеся не зжерти весь сендвіч на вступних титрах. А то головні герої не встигнуть блимнути очима, а ви вже будете без бутербродика і сумні, що ваше щастя так швидко скінчилося", - сиронизировал Клопотенко.

Варто відзначити, що рецепт викликав бурхливу реакцію з боку шанувальників шеф-кухаря.

"Краще в грильницю ніж в духовку", " не злипнеться?😂 Класно👍", " зараз в тренді😋", "як смачно", "Мммм пальчики оближеш", - пишуть в мережі.

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