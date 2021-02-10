Молодой участник шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" нарвался на критику строгого Эктор Хименес-Браво

Как пишет Politeka.net, 6 февраля украинские телезрители увидели первый выпуск третьего сезона шоу "Мастер Шеф. Профессионалы", в котором шеф-повара попытались удивить строгих судей проекта кулинарными изысками. Но как сообщают на официальной странице СТБ в Instagram, один из участников нарвался на критику знаменитого Эктора Хименес-Браво.

Строгий Эктор Хименес-Браво был уязвлен дерзким заявлением молодого участника по имени Виктор Шайдецкий, который неприятно удивил судей проекта заявлениями о старой поварской школе, которую нужно научить новым взглядам. Но также амбициозный участник допустил некоторые мелкие ошибки в приготовлении блюда.

Виктору Шайдецкому сейчас 21 год и он уже имеет шестилетний стаж работы в ресторане. При этом на проекте он попытался удивить утиной грудкой со свекольным пюре. Но в итоге допустил несколько ошибок и пересушил утку, но в целом блюдо оказалось идеальным благодаря остальным компонентам.

Но дерзкие высказывания молодого участника зацепили строгого Эктора и Виктор Шайдецкий получил ожидаемую критику в свой адрес. Но в итоге профессионализм участника помог ему получить три "Да" от всех судей проекта, а также желтую повязку.

"Молодцы судьи, поставили на место!", "Эктору респект! Спустил юнца с небес на землю!!!", "Мальчик, конечно, с амбициями, но поживем увидим, на что он способен", "Эффектный парень!",

"Попустили Малеха!", "Язык его враг!!!!", "Мне понравился ответ Эктора. Мальчик может и неплохой, но его слова режут слух",- отметили поклонники шоу в комментариях к публикации.



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