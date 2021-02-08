Третий сезон кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" снова собрал украинцев перед телеэкранами

6 февраля в эфир вышел первый выпуск нового сезона, передает Politeka.net со ссылкой на телеканал СТБ.

Как и в предыдущих сезонах, на кухне соберутся не просто знатоки, а настоящие фанаты своего дела, которые живут и дышат кулинарией. Повара изумят судей не только своими блюдами, но и историями жизни. Многие из них начали работать на кухне еще в подростковом возрасте и стали шефами в 20 с небольшим лет.

Среди них – шеф Элеонора, чьи суши считает лучшими в Киеве сам бессменный судья проекта Эктор Хименес-Браво, владелица собственной линейки соусов Стелла и Николай, который мечтает вывести украинскую кухню на более высокий уровень. А 21-летний повар Виктор пришел на проект, чтобы «утереть нос старичкам».

По словам Хименес-Браво, в новом сезоне произошли некоторые изменения в правилах. В частности, что касается отбора поваров. Теперь каждый кулинар после первой успешной встречи с судьями получает не только белый фартук, но и цветную повязку, которая определит его судьбу в дальнейшем.

Бесспорно, шоу дает многим толчок к развитию и карьерному росту. Участники предыдущих сезонов не стали исключением. Стало известно, как сложилась судьба самых ярких из них.

Так, победитель первого сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", простой парень из Камышан Паша Серветник воплотил свою мечту и заработал первый миллион до 25 лет. Основную часть выигрыша он потратил на стажировки в разных ресторанах мира. Сейчас Паша работает шеф-поваром в одном из заведений Херсона, проводит мастер-классы по всей стране и набирает стажеров.

А вот яркая парочка из этого же сезона, за отношениями которой наблюдала вся страна, Екатерина Пескова и Алик Мкртчян, пошли разными дорогами. Теплые взаимоотношения между ними прекратились через некоторое время после проекта.

Екатерина сейчас с новой силой занимается развитием своей кондитерской и активно ведет блог в Instagram. А у "бога мяса" Алика появился свой YouTube-канал с разговорными видео и разными рецептами.

Победитель второго сезона Евгений Гребеник, который до участия в проекте был шефом в столичном ресторане «Fabius», и дальше продолжает работать на этой высокой должности, а также проводит различные мастер-классы и постоянно совершенствует свой талант.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво покинул Украину и поразил новыми фото: "Все ощущается по-другому!"