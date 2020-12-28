На днях состоялся суперфинал кулинарного шоу "МастерШеф". Неожиданный результат всколыхнул публику
Так, победителем стала 23-летняя Яна Балог из Мукачево. Девушка изумила судей Эктора Хименес-Браво, Ольгу Мартыновскую и Владимира Ярославского, подав им в финальном выпуске на закуску паштет из утиных сердец, приготовленных су-вид с ежевичным соусом, как основное блюдо - черную треску на пару с ореховым соусом и бобами адамаме и на десерт - кокосовый мусс с орехом макадамия и кокосово-лаймовое мороженое.
Как передает Politeka.net, под постом на официальной страничке телеканала "СТБ" с именем победителя разыгрались нешуточные баталии. Главной конкуренткой Яны на проекте была 30-летняя Юлия Венедиктова из Харькова. Именно ей большинство фанатов шоу пророчили победу и очень сильно удивились, даже расстроились таким итогом.
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Пользователи с жаром обсудили финал в комментариях:
"Самый ужасный сезон... победитель не оправдан совсем... очень жаль ☹️"
"Хотелось бы в победителях видеть Юлю, но увы и ах! Подвёл десерт. А остальные блюда были на высоком уровне. Но Юля все-таки намного креативнее Яны и её блюда были интереснее"
"Максимально незаслуженно 🌚"
"Сказать что расстроилась, это ничего не сказать. Жаль, болела за Юлию"
"Юля повторила историю Эдуарда из профессионалов, хоть и не выиграла, но завоевала приз зрительских симпатий ❤️"
"Какой позор! Единственный победитель это Юля!"
К слову, победитель "МастерШеф" получает кубок шоу, 300 тысяч гривен, а также возможность учиться в кулинарной школе в Париже.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился бесценными советами, как все успеть перед Новым годом: "Думаете невозможно?"
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