Судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский рассказал, как приготовить идеальный стейк дома

Как пишет Рoliteka.net, у себя в Инстаграм шеф-повар раскрыл все тонкости.

Прежде всего нужно правильное мясо. Это сухая или влажная выдержка и специально породы - обычно мясо называется мраморное.

Стейк должен быть 2.5-3.5 см толщиной

Мясо необходимо достать из холодильника минимум за час до жарки.

«Идеальная прожарка - это ваш вкус, но я, в зависимости от части мяса, рекомендую Medium или Medium rare», - отметил кулинар.

Прожарка - это температура внутри стейка. Исходя из собственного досвидувин приводит следующие значения для американского мяса:

Rare (сырой) 39-41

Medium rare 42-47

Medium 48-53

Medium well 57

Well done 65

Very well done 75

Солить стейк нужно уже на второй жарке - иначе мясо будет выделять много сока (перец добавляем в это же время).

Ресторатор отметил, что дома жарит стейки на обычной сковороде, на хорошо разогретом масле, с каждой из сторон по 2 раза, до румяной корочки.

Процесс приготовления довольно простой. Разогреваем сковороду, кладем мясо, ароматные травы, чеснок и сливочное масло, солим, перчим и доводим еще раз до румяной красивой ароматной корочки.

Ярославский подчеркнул, что солить и перчить стейк нужно обильно.

«Я подаю в ресторане на теплой сковороде на сене, которое предварительно промыли и высушили в духовке на 160 градусов. Правильный стейк не «течет» на тарелке!», - отметил ресторатор.

"Аж захотелось!", "Это волшебство!", - пишут в комментариях.

Напомним, судья «Мастер Шеф» Ярославский раскрыл секрет вкуснейшего медовика, который легко приготовить: «Божественный»

Как сообщала Politeka, судья «Мастер Шеф» Ярославский раскрыл секрет, как легко приготовить сыр «Филадельфия»: «Просто тает во рту»

Также Politeka писала, что судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский раскрыл секрет идеального куриного бульона: «Наконец-то…»