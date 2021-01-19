Судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский рассказал, как приготовить идеальный стейк дома
Как пишет Рoliteka.net, у себя в Инстаграм шеф-повар раскрыл все тонкости.
Прежде всего нужно правильное мясо. Это сухая или влажная выдержка и специально породы - обычно мясо называется мраморное.
Стейк должен быть 2.5-3.5 см толщиной
Мясо необходимо достать из холодильника минимум за час до жарки.
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«Идеальная прожарка - это ваш вкус, но я, в зависимости от части мяса, рекомендую Medium или Medium rare», - отметил кулинар.
Прожарка - это температура внутри стейка. Исходя из собственного досвидувин приводит следующие значения для американского мяса:
Rare (сырой) 39-41
Medium rare 42-47
Medium 48-53
Medium well 57
Well done 65
Very well done 75
Солить стейк нужно уже на второй жарке - иначе мясо будет выделять много сока (перец добавляем в это же время).
Ресторатор отметил, что дома жарит стейки на обычной сковороде, на хорошо разогретом масле, с каждой из сторон по 2 раза, до румяной корочки.
Процесс приготовления довольно простой. Разогреваем сковороду, кладем мясо, ароматные травы, чеснок и сливочное масло, солим, перчим и доводим еще раз до румяной красивой ароматной корочки.
Ярославский подчеркнул, что солить и перчить стейк нужно обильно.
«Я подаю в ресторане на теплой сковороде на сене, которое предварительно промыли и высушили в духовке на 160 градусов. Правильный стейк не «течет» на тарелке!», - отметил ресторатор.
"Аж захотелось!", "Это волшебство!", - пишут в комментариях.
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