Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати ідеальний стейк вдома
Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram шеф-кухар розкрив всі тонкощі.
Перш за все потрібно правильне м'ясо. Це суха або волога витримка і спеціально породи - зазвичай м'ясо називається мармурове.
Стейк повинен бути 2.5-3.5 см завтовшки.
М'ясо необхідно дістати з холодильника мінімум за годину до смаження.
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"Ідеальне прожарювання-це ваш смак, але я, залежно від частини м'яса, рекомендую Medium або Medium rare", - зазначив кулінар.
Прожарка - це температура всередині стейка. Виходячи з власного досвідувін наводить такі значення для американського м'яса:
Rare (сирої) 39-41
Medium rare 42-47
Medium 48-53
Medium well 57
Well done 65
Very well done 75
Солити стейк потрібно вже на другому смаженні - інакше м'ясо буде виділяти багато соку (перець додаємо в той же час).
Ресторатор зазначив, що вдома смажить стейки на звичайній сковороді, на добре розігрітій олії, з кожної зі сторін по 2 рази, до рум'яної скоринки.
Процес приготування досить простий. Розігріваємо сковороду, кладемо м'ясо, ароматні трави, часник і вершкове масло, солимо, перчимо і доводимо ще раз до рум'яної красивою ароматної скоринки.
Ярославський підкреслив, що солити і перчити стейк потрібно рясно.
"Я подаю в ресторані на теплій сковороді на сіні, яке попередньо промили і висушили в духовці на 160 градусів. Правильний стейк не "тече" на тарілці!",- зазначив ресторатор.
"Аж захотілося!", "Це диво!", - пишуть в коментарях.
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