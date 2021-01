Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський розповів, як приготувати ідеальний стейк вдома

Як пише Рoliteka.net, у себе в Instagram шеф-кухар розкрив всі тонкощі.

Перш за все потрібно правильне м'ясо. Це суха або волога витримка і спеціально породи - зазвичай м'ясо називається мармурове.

Стейк повинен бути 2.5-3.5 см завтовшки.

М'ясо необхідно дістати з холодильника мінімум за годину до смаження.

"Ідеальне прожарювання-це ваш смак, але я, залежно від частини м'яса, рекомендую Medium або Medium rare", - зазначив кулінар.

Прожарка - це температура всередині стейка. Виходячи з власного досвідувін наводить такі значення для американського м'яса:

Rare (сирої) 39-41

Medium rare 42-47

Medium 48-53

Medium well 57

Well done 65

Very well done 75

Солити стейк потрібно вже на другому смаженні - інакше м'ясо буде виділяти багато соку (перець додаємо в той же час).

Ресторатор зазначив, що вдома смажить стейки на звичайній сковороді, на добре розігрітій олії, з кожної зі сторін по 2 рази, до рум'яної скоринки.

Процес приготування досить простий. Розігріваємо сковороду, кладемо м'ясо, ароматні трави, часник і вершкове масло, солимо, перчимо і доводимо ще раз до рум'яної красивою ароматної скоринки.

Ярославський підкреслив, що солити і перчити стейк потрібно рясно.

"Я подаю в ресторані на теплій сковороді на сіні, яке попередньо промили і висушили в духовці на 160 градусів. Правильний стейк не "тече" на тарілці!",- зазначив ресторатор.

"Аж захотілося!", "Це диво!", - пишуть в коментарях.

