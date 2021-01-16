Один в один как магазинный

Судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский поделился рецептом сыра «Филадельфия», который легко можно сделать дома

Как пишет Рoliteka.net, у себя в Инстаграм шеф-повар детально лписал все шаги приготовления.

«Самый популярный рецепт прошлого карантина 😂 помнится результат меня прямо удивил», - отметил Ярославский.

Ингредиенты:

Греческий йогурт 10% - 350г

Сметана 20% (не кислая) - 270г

Соль – 5г

Также для приготовления понадобятся марля, сито и миска.

Важно, чтобы сметана была термостатная и не меньше 20% жирности. Йогурт также должен быть не кислым. Чем свежее будут продукты – тем лучше.

Чтобы сделать сыр еще нежнее стоит взять сливки 30% и добавить где-то 100-150 грамм.

Приготовление:

Все ингредиенты смешиваете в миске.

Марлю складываете в 4 раза, кладёте в сито, туда-же массу.

Аккуратно закрываете и чуть заворачиваете края.

Далее все нужно поместить в холодильник, под пленку и небольшой пресс и оставить на 12-18 часов.

«Через 12-18 часов у вас настоящий сыр - вот прям хоть иди пробуй в магазин – 1 в 1 Филадельфия. И очень вкусно, он шелковый , просто тает во рту и очень сливочный не кислый! Реально в восторге», - отметил судья «Мастер Шеф».

Из указанного количества продуктов получается 315 грамм сыра. Хранить его нужно в холодильнике. Лучше до пяти дней, поскольку потом сыр становится кислее.

Оставшаяся сыроватка очень подойдет для вареников на пару или вообще в хозяйстве.

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