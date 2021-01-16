Судья «Мастер Шеф» Владимир Ярославский поделился рецептом сыра «Филадельфия», который легко можно сделать дома
Как пишет Рoliteka.net, у себя в Инстаграм шеф-повар детально лписал все шаги приготовления.
«Самый популярный рецепт прошлого карантина 😂 помнится результат меня прямо удивил», - отметил Ярославский.
Ингредиенты:
- Греческий йогурт 10% - 350г
- Сметана 20% (не кислая) - 270г
- Соль – 5г
Также для приготовления понадобятся марля, сито и миска.
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Важно, чтобы сметана была термостатная и не меньше 20% жирности. Йогурт также должен быть не кислым. Чем свежее будут продукты – тем лучше.
Чтобы сделать сыр еще нежнее стоит взять сливки 30% и добавить где-то 100-150 грамм.
Приготовление:
- Все ингредиенты смешиваете в миске.
- Марлю складываете в 4 раза, кладёте в сито, туда-же массу.
- Аккуратно закрываете и чуть заворачиваете края.
- Далее все нужно поместить в холодильник, под пленку и небольшой пресс и оставить на 12-18 часов.
«Через 12-18 часов у вас настоящий сыр - вот прям хоть иди пробуй в магазин – 1 в 1 Филадельфия. И очень вкусно, он шелковый , просто тает во рту и очень сливочный не кислый! Реально в восторге», - отметил судья «Мастер Шеф».
Из указанного количества продуктов получается 315 грамм сыра. Хранить его нужно в холодильнике. Лучше до пяти дней, поскольку потом сыр становится кислее.
Оставшаяся сыроватка очень подойдет для вареников на пару или вообще в хозяйстве.
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