Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский открыл нечто новенькое о себе

Как передает Politeka.net, 41-летний шеф-повар опубликовал свежие "сториз" в Инстаграм, на которых отвечал на вопросы подписчиков в стиле "было - не было".

Один из них касался выбитых зубов. Ярославский честно признался: "Первые два верхних выбиты когда-то летающей тарелкой".

Следом у судьи "МастерШеф" спросили, было ли ему когда-то стыдно за вынесенное в зал блюдо. Отметим, он является управляющим и совладельцем ресторана «Lucky», а также одним из 25 лучших шеф-поваров Украины по версии Фокус-листинга 2011 года.

И тут Владимир тоже честно покаялся, что бывали такие случаи.

"Было, когда мои повара отдавали в зал такое, что было стыдно страшно. Я даже сказал, что потом сами пусть выходят и забирают весь позор. Считаю, что лучше выйти и честно сказать гостю - не получилось блюдо, извините - не можем вам отдать, давайте что-то другое или еще надо подождать..."

Ранее мы рассказывали, как Ярославский поделился "семейной реликвией" - маминым рецептом торта "Наполеон".

"В каждой семье был собственный Наполеон - у меня довольно влажный, но с плотными лепешками. Рецепт мне перешел от мамы, я конечно его немного переделал со временем, а вот маме достался от ее тети", - рассказал Владимир.

Одним из важных моментов является правильное приготовление крема. Все составляющие нужно заварить в большом сотейнике, интенсивно перемешивая венчиком, чтобы не пригорело. После того, как он остынет, нужно добавить 300 г сливочного масла комнатной температуры и взбить до полного растворения. Должен получиться ароматный шелковистый, однородный крем.

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